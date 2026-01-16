Soy cacereña y estos son mis 7 lugares favoritos para visitar en Cáceres

Discreta, sencilla y elegante. Cáceres cuenta con uno de los conjuntos medievales mejor conservados del mundo, motivo por el que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Romanos, visigodos, judíos y musulmanes dejaron un gran legado entre sus murallas, aunque fue durante el Renacimiento cuando la ciudad antigua adquirió su trazado actual perfilado por iglesias, palacios nobiliarios y casas solariegas que han servido como escenario de rodaje de numerosas producciones internacionales, entre las que destacan Juego de Tronos o La Casa del Dragón.