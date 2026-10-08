Uno de los archipiélagos más sorprendentes de África: un volcán, playas de arena blanca y pueblos de casas de colores

En Cabo Verde, las casas de colores de Fontainhas ocupan una estrecha ladera sobre el Atlántico, rodeadas de parcelas escalonadas. La imagen sorprende a quienes asocian el país únicamente con playas. Cada isla propone una forma distinta de recorrer el archipiélago: caminar por Santo Antão, conocer los cultivos volcánicos de Fogo o escuchar música en Mindelo. Esa diversidad permite viajar a Cabo Verde combinando costa, montaña y vida local.

Las casas de colores de Fontainhas se asoman a las escarpadas laderas de Santo Antão. / daboost

Cabo Verde, un archipiélago africano con identidad criolla

Frente a Senegal, diez islas principales, nueve habitadas, forman un país ligado a las rutas marítimas de África, Europa y América. En Santiago, Cidade Velha conserva parte de ese pasado y es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las raíces africanas y portuguesas están presentes en la cultura caboverdiana, una herencia que conecta el archipiélago con Santo Tomé y Príncipe , aunque cada país haya desarrollado sus propias tradiciones.

El criollo acompaña conversaciones y canciones. La palabra morabeza alude a la hospitalidad; sodade expresa la nostalgia por aquello que queda lejos. Las partidas y los regresos forman parte de la memoria de las islas, marcada por la emigración. Ese vínculo con la tierra ayuda a comprender muchas de las letras que se escuchan en Cabo Verde.

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Qué islas descubrir: las playas de Sal y Boa Vista

Santa María, en Sal, reúne playa y vida local. Para quienes disfrutan de arenales claros como los de Boracay , ofrece una alternativa atlántica con un interior árido. Las salinas de Pedra de Lume ocupan un cráter volcánico, donde la elevada salinidad facilita flotar. En Ponta Preta, el viento atrae a practicantes de deportes náuticos.

Boa Vista combina las dunas de Viana con la extensa playa de Santa Mónica. En su costa norte permanece el carguero Cabo Santa María, encallado desde 1968. El casco oxidado frente a la arena cuenta otra historia del Atlántico, con una imagen que recuerda a los naufragios de la Costa de los Esqueletos, en Namibia .

Las playas también son espacios de anidación de tortugas bobas. Observar la fauna requiere respetar sus tiempos y su espacio, una consideración esencial en destinos insulares como Fernando de Noronha . En Cabo Verde, las iniciativas de conservación protegen nidos y acompañan la observación responsable, siguiendo pautas para evitar molestias durante la puesta.

Playa de arena dorada y aguas turquesas en la isla de Sal. / Dariusz Jarzabek

Fogo, la vida al pie de un volcán

El Pico do Fogo alcanza los 2.829 metros. A sus pies, Chã das Caldeiras reúne campos de lava, cultivos y pequeñas poblaciones. Las erupciones han transformado tanto el terreno como la vida de sus habitantes. Tras la de 2014 y 2015, vecinos de Portela y Bangaeira regresaron para reconstruir viviendas en el paisaje que había dejado la lava.

¿Qué se cultiva allí? Viñas en la caldera y café en otras laderas de la isla. Conocer esas producciones permite descubrir cómo se aprovecha un suelo aparentemente inhóspito. La relación con el volcán se reconoce también en los alimentos y las casas.

Una carretera serpentea por el paisaje volcánico hacia el Pico do Fogo. / Anze Furlan

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Por qué Santo Antão invita a cambiar la playa por los senderos

Los caminos empedrados de Santo Antão nacieron para comunicar aldeas y cultivos a través de barrancos. En el valle de Paúl, las pendientes muestran bancales de caña de azúcar, plataneras y cafetos. Caminar permite acercarse al trabajo agrícola que ha modelado la isla. Los trapiches, donde se procesa la caña para elaborar el aguardiente llamado grogue, completan ese paisaje.

La ruta de Ponta do Sol hacia Cruzinha recorre acantilados y pasa por Fontainhas, con sus fachadas multicolores sobre la ladera. El atractivo de estos senderos convive con desniveles exigentes. Elegir un tramo adecuado a la condición física permite disfrutar de las aldeas y las vistas sin convertir la caminata en una carrera por completar kilómetros.

El paisaje volcánico de Santo Antão desciende entre barrancos hasta la costa atlántica. / Zachary Murphy

Mindelo y la morna, la música que cuenta la historia de las islas

Mindelo, en São Vicente, creció alrededor de la bahía de Porto Grande. Sus cafés y locales de reunión forman parte de una tradición musical vinculada a Cesária Évora. La cantante llevó las canciones caboverdianas desde su ciudad natal a escenarios internacionales. Su legado permite acercarse a una cultura en la que la música acompaña encuentros y celebraciones.

La morna, reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, suele cantarse en criollo con guitarras, cavaquinhos y violines. Sus letras hablan de amor, separación y regreso. Escuchar esas canciones permite reconocer la sodade de la que hablan los caboverdianos, tanto quienes permanecen en las islas como quienes mantienen el vínculo desde lejos.

Músicos interpretan una morna. / Laszlo Mates

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Cabo Verde, surgen preguntas sobre qué islas elegir o cómo combinar playa y montaña. Contar con expertos que conocen el destino de primera mano ayuda a decidir cuánto tiempo dedicar a cada lugar. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

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