El lugar de África donde puedes ver gorilas salvajes en plena selva: uno de los encuentros con la naturaleza más impactantes del planeta

Pocas selvas en el planeta conservan un aura tan intacta como Bwindi en Uganda, un bosque antiguo donde la vegetación parece cerrarse sobre sí misma y donde todavía es posible caminar durante horas hasta encontrarse cara a cara con un gorila salvaje. Quien se plantea un viaje a Uganda descubre pronto que este rincón del suroeste del país es mucho más que un parque nacional: es uno de los últimos territorios donde la naturaleza mantiene su pulso más auténtico.