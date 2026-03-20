El lugar de África donde puedes ver gorilas salvajes en plena selva: uno de los encuentros con la naturaleza más impactantes del planeta
En el suroeste de Uganda existe un bosque milenario donde la biodiversidad alcanza niveles extraordinarios y dónde observar gorilas en libertad se convierte en una experiencia que cambia la forma de mirar la naturaleza.
Pocas selvas en el planeta conservan un aura tan intacta como Bwindi en Uganda, un bosque antiguo donde la vegetación parece cerrarse sobre sí misma y donde todavía es posible caminar durante horas hasta encontrarse cara a cara con un gorila salvaje. Quien se plantea un viaje a Uganda descubre pronto que este rincón del suroeste del país es mucho más que un parque nacional: es uno de los últimos territorios donde la naturaleza mantiene su pulso más auténtico.
Macarena Gordillo, embajadora de Uganda en PANGEA, suele explicar que entrar en la Selva Impenetrable de Bwindi genera una sensación difícil de describir. No es solo el silencio del bosque o la niebla que se enreda entre los árboles, es la certeza de que estás caminando por uno de los ecosistemas más antiguos y valiosos del continente africano.
El Parque Nacional de Bwindi, uno de los ecosistemas más fascinantes de África
El Parque Nacional de Bwindi no es solo un bosque denso, es uno de los ecosistemas más complejos y antiguos de África. Su geografía montañosa, la humedad constante y la estabilidad climática durante miles de años han permitido que aquí evolucione una biodiversidad extraordinaria. Caminar por este bosque significa atravesar un paisaje donde cada valle y cada ladera albergan especies diferentes.
Un bosque antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad
La Selva Impenetrable de Bwindi es uno de los bosques más antiguos de África, un refugio ecológico que sobrevivió a grandes cambios climáticos durante miles de años. Esa estabilidad permitió que especies animales y vegetales evolucionaran sin interrupciones, creando uno de los entornos naturales más diversos de África oriental.
El paisaje explica parte de esa riqueza. Colinas empinadas, valles estrechos y altitudes que superan los 2.600 metros crean un mosaico de microclimas donde cada zona del bosque alberga especies diferentes. Este gradiente altitudinal favorece una biodiversidad extraordinaria, con ecosistemas que se transforman a medida que se asciende por la selva.
¿Lo que hace único a Bwindi?
- Uno de los bosques más antiguos del continente africano.
- Cerca de la mitad de los gorilas de montaña del planeta viven aquí.
- Más de 350 especies de aves registradas.
- Convivencia de gorilas y chimpancés en un mismo ecosistema.
La riqueza vegetal también es impresionante. Más de 200 especies de árboles y cerca de mil plantas con flores crecen en este bosque, muchas de ellas exclusivas de esta región montañosa. Bajo ese dosel vegetal vive además una sorprendente diversidad de mamíferos, insectos y aves que convierten al parque en un auténtico laboratorio natural.
El encuentro con los gorilas de montaña en Bwindi
La experiencia que ha convertido a Bwindi en uno de los lugares más conocidos del continente es el encuentro con los gorilas de montaña. Muy pocos lugares del mundo permiten observar a estos primates en libertad, y este bosque se ha convertido en uno de los principales refugios para su supervivencia.
La identidad de Bwindi en Uganda está profundamente ligada al gorila de montaña, uno de los primates más raros y amenazados del planeta. Este bosque alberga aproximadamente la mitad de la población mundial, lo que lo convierte en un enclave esencial para su conservación.
Caminar por la selva para encontrarlos es una experiencia intensa. Los rastreadores avanzan entre lianas, hojas gigantes y pendientes resbaladizas siguiendo las señales que dejan los gorilas durante la noche. El momento en el que aparece la familia de gorilas suele llegar de forma silenciosa, casi inesperada.
Un macho de espalda plateada observa con calma mientras las crías juegan entre los arbustos y las hembras descansan a pocos metros. Durante unos minutos el bosque parece detenerse. Compartimos más del 98% de nuestro ADN con estos primates, y esa cercanía se percibe claramente cuando los miras a los ojos.
Club VIAJAR y PANGEA reúnen muchas historias de viajeros que recuerdan ese instante como uno de los encuentros más impactantes que puede ofrecer la naturaleza.
La vida que late en el bosque impenetrable de Uganda
Aunque los gorilas atraen la atención de la mayoría de viajeros, la verdadera riqueza de Bwindi está en todo lo que ocurre más allá de ellos. Este bosque alberga cientos de especies animales y vegetales, además de comunidades humanas que han convivido con la selva durante generaciones.
Aunque los gorilas concentran la atención mundial, Bwindi es en realidad un ecosistema extraordinariamente complejo. En 2025, un estudio científico confirmó la presencia de alrededor de 426 chimpancés orientales viviendo dentro del parque, un descubrimiento que reforzó la importancia del bosque como santuario de grandes simios.
El bosque también es uno de los destinos más fascinantes para la observación de aves en África. Más de 350 especies sobrevuelan sus copas, incluyendo aves raras del Rift Albertino que atraen a observadores de todo el mundo.
Entre la vegetación viven también comunidades que han mantenido una relación profunda con el bosque durante generaciones. El pueblo Batwa habitó estas selvas durante siglos, desarrollando un conocimiento único sobre plantas medicinales, rutas forestales y tradiciones espirituales vinculadas a la naturaleza.
Hoy muchos proyectos de conservación intentan integrar ese conocimiento ancestral en la protección del parque. La idea es sencilla pero poderosa: proteger la naturaleza también implica cuidar a las comunidades que han convivido con ella durante generaciones.
Caminar por Bwindi es recordar que la naturaleza aún guarda lugares donde la vida sigue su curso sin apenas intervención humana. El silencio del bosque, la presencia de los gorilas y la diversidad que brota en cada rincón convierten esta selva en uno de los grandes tesoros naturales de África.
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