Buscando la huella de Bach en el corazón de Alemania: del puente con edificios más largo de Europa al 'skyline' barroco más hermoso del mundo

En 2025 el Krämerbrücke ha cumplido 700 años y sigue atrayendo a todo tipo de gente, a veces con su comida y sus bebidas que pueden ser disfrutadas en este lugar sin que la ley lo prohíba o para mojarse los pies en las aguas del Gera cuando el calor aprieta en verano. El ambiente es siempre especial en este casco histórico repleto de edificios con más de 500 años de antigüedad o incluso de más tiempo como la Vieja Sinagoga, testimonio de vida de los judíos de Érfurt durante 900 años, o la iglesia Prediger, escenario del Festival de Bach de Turingia, que se celebra en marzo y abril con un recital centrado en su órgano. Muy cerca te sorprenderá la ciudadela de Petersberg, una de las fortalezas urbanas barrocas más grandes y la única que se conserva en gran medida en Europa Central, con la mejor vista de Érfurt y su plaza de la Catedral. Gracias a su forma de estrella, fue considerada la instalación más moderna de la época y un espolón inexpugnable.