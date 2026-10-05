Buscan voluntarios para vivir sin electricidad ni agua caliente en una isla desierta de Irlanda: ofrecen alojamiento a cambio de atender las cabañas y la cafetería

¿Alguna vez te has imaginado viviendo en una isla desierta en medio de la nada, donde tu único trabajo sea cuidar las cabañas y la cafetería? Aunque parece una fantasía, a día de hoy es posible gracias al puesto de cuidadores de la isla Gran Blasket, situada frente a la costa del condado de Kerry, en el suroeste de Irlanda. Cada año reciben más de 23.000 solicitudes cuando se abren las convocatorias para participar en esta aventura. Sin embargo, no todo es perfecto, aquellos que decidan ser voluntarios deben saber que las condiciones de vida implica no tener electricidad ni agua caliente. Sabiendo esto, ¿tú aceptarías?

Yan Carlos Toledo

Esta isla cuenta con una gran diversidad de fauna y flora pero también gran parte de la historia irlandesa, que ya durante siglos estuvo habitada por un pequeño núcleo de población dedicado a la agricultura y la pesca. Algo que mucha gente desconoce es que fue el hogar de importantes autores irlandeses como Peig Sayers, Tomás Ó Criomhthain, y Muiris Ó súilleabháin.

El condado de Kerry, Irlanda, con la isla Great Blasket visible al fondo, / Istock / Stephan Aue

¿En qué consiste esta oferta de trabajo?

Actualmente, se puede acceder al Gran Blasket en barco. Día a día, son muchos los turistas que llegan a este misterioso lugar perdido de Irlanda para recorrerlo en un día o quedarse varios días alojados en alguna de sus seis cabañas tradicionales, sintiéndose parte del entorno y explorando todos sus rincones. Los cuidadores tendrán que cuidar las cabañas y prepararlas para los turistas que decidan hospedarse allí. También tendrán que encargarse de la cafetería, abrirla todas las mañanas, servir a los invitados y mantenerla limpia.

Vista aérea de la remota isla Great Blasket con acantilados escarpados y paisaje costero / Istock / Stephan Aue

No cualquiera es el candidato ideal, la búsqueda y la selección deben ser muy exigentes, pues no todo el mundo podría vivir en esas condiciones. Lo primero y más importante es que la persona tenga buenas habilidades con las personas aparte de un buen nivel de forma física, al final son muchas las cosas que pueden salir mal en la isla, ningún día es igual y eso es algo muy importante que los voluntarios deben tener en cuenta.

El Dato Existe un puerto de carga, alimentado por una turbina eólica que genera suficiente energía para cargar un dispositivo.

Puntos claves en tu visita en Gran Blasket

El Pueblo de la Blasket o el pueblo de la isla, es mayormente conocido como el pueblo abandonado, una de tus primeras visitas imprescindibles si decides visitar esta isla, aquí encontrarás las ruinas de las tradicionales casas de piedra donde vivió una comunidad de pescadores y agricultores de habla gaélica hasta que en el año 1953 evacuaron.

Vista aérea de la colonia de focas grises en la playa de Great Blasket Island, / Istock / Stephan Aue

Otro de los planes favoritos de los turistas y amantes del deporte son sus rutas de senderismo por los acantilados, como La Ruta Corta del Pueblo Viejo y la Playa Blanca, de tan solo 5 kilómetros y una dificultad moderada o La Ruta del Sendero Completo, bastante exigente y con una totalidad de 13 kilómetros. Estas rutas ofrecen vistas panoámicas perfectas de las islas cercanas como Inishvickillane y la silueta del "Gigante Dormido".

El Dato Si planeas hacer la ruta larga completa, debes avanzar muy rápido o reservar una noche en los alojamientos de la isla para evitar perder el último barco.

El Archipiélago de Blasket está integrado en la Red Natura 2000 de la Unión Europea por su alto valor ecológico, protegiendo sus hábitats marinos y terrestres, así como su enorme colonia de focas grises. La Playa de An Trá Bán, es una de las playas más famosas porque alberga esta gran colonia, es una playa famosa por su arena blanca y agua cristalina y, donde es super natural verlas nadando o descansando en la orilla.