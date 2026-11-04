El Buda sentado de piedra más grande del mundo: mide 71 metros, está situado frente a tres ríos y se encuentra en un conjunto patrimonial que tienes que visitar una vez en la vida

En China, un Buda de 71 metros permanece sentado frente al encuentro de tres ríos, con las manos sobre las rodillas y los pies junto al agua. Su cabeza alcanza lo alto del acantilado. El Gran Buda de Leshan ofrece una razón para viajar a China que empieza en la escala y continúa en los detalles: los pliegues de su ropa y su cabellera forman parte de un sistema de drenaje. El agua está detrás de su historia desde el principio.

Barcos de pasajeros navegan frente al Gran Buda de Leshan. / istock

Dónde está el Gran Buda de Leshan y por qué mira a tres ríos

La figura ocupa una pared del monte Lingyun, junto a la ciudad de Leshan, en la provincia de Sichuan. A sus pies confluyen el Minjiang, el Dadu y el Qingyi. La unión de los ríos determinó el emplazamiento del monumento, en un territorio donde el transporte fluvial tenía un peso fundamental y las crecidas ponían en peligro a las poblaciones.

Leshan permite ampliar una ruta por China hacia el patrimonio de Sichuan. El acantilado, la vegetación y los cursos de agua explican buena parte de lo que se ve: la escultura fue tallada en la propia montaña, aprovechando una pared que ya dominaba aquella confluencia.

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Cómo mirar una figura de 71 metros

Una sola oreja mide siete metros. Al bajar la mirada desde el rostro hasta las manos apoyadas en las rodillas, cuesta mantener la referencia de la escala humana. Representa a Maitreya, el Buda del futuro. Es la mayor escultura de piedra de un Buda sentado del mundo, tallada durante la dinastía Tang.

El recorrido junto al acantilado permite apreciar el trabajo de la talla; la visión frontal reúne cuerpo, roca y vegetación en una sola imagen. Quien se detenga en los relieves puede encontrar un interés compartido con las fachadas excavadas de Petra : la montaña conserva la huella de quienes fueron retirando piedra para darle otra forma. Aquí esa forma tiene los pies apoyados ante los ríos.

El Gran Buda de Leshan visto desde sus pies, entre las paredes del acantilado. / Christopher D Trevors

Haitong y la obra que tardó noventa años en terminarse

La construcción comenzó en el año 713, durante la dinastía Tang, por iniciativa del monje Haitong. Su propósito era proteger a las personas que sufrían las crecidas y los peligros de la navegación. El proyecto vinculaba la devoción budista con una preocupación muy práctica, la seguridad de la vida junto al agua.

Haitong murió antes de verlo terminado. Los trabajos atravesaron interrupciones y necesitaron nuevos apoyos económicos hasta concluir en 803. Esa duración ayuda a imaginar el esfuerzo: varias generaciones participaron en una obra concebida para proteger el lugar donde vivían.

Figuras de guerreros con armaduras y lanzas en una pintura mural. / Photographer:xxapril

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El agua que circula por la cabellera y los pliegues del Buda

¿Cómo se protege una escultura tan grande de la lluvia? Sus constructores incorporaron canales en distintas partes de la figura. La cabellera conecta con un conjunto de conductos en el cuello, los pliegues del vestido y el pecho; detrás de las orejas hay pasos de ventilación. La escultura integra una red que ayuda a evacuar el agua y ventilar la roca.

Ese diseño contribuye a frenar el deterioro, aunque la humedad y las filtraciones siguen planteando problemas de conservación. En Abu Simbel , la amenaza del agua obligó a trasladar los templos. En Leshan, proteger el monumento requiere estudiar cómo entra y circula el agua por la piedra. La aparente quietud del Buda esconde un mantenimiento constante.

Una figura tallada en la pared rocosa junto al Gran Buda de Leshan. / istock

Del monte Lingyun a los bosques y templos de Emei

El entorno de Leshan reúne otros lugares de culto, como el templo Lingyun, y la pagoda Lingbao. El Buda forma parte de un paisaje religioso más amplio, donde la arquitectura comparte espacio con las laderas arboladas.

Leshan y el monte Emei integran una misma declaración de Patrimonio Mundial, aunque son lugares distintos. En Emei, los bosques acompañan templos como Wannian y los pabellones de Qingyin. Para quienes disfrutan descubriendo la diversidad de los templos de Chiang Rai , Sichuan ofrece otra forma de acercarse al arte budista a través del paisaje.

La estatua dorada de Puxian destaca sobre los tejados del monte Emei. / istock

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Un templo de tejados dorados domina las laderas del monte Emei. / YuanYuanYan

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