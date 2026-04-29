Si te gustan el buceo y el esnórquel, tienes que viajar al menos una vez en la vida a estas islas paradisíacas: arrecifes llenos de vida, tortugas y el pez más grande del mundo

Cuando se piensa en Maldivas, la imagen suele quedarse en sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Sin embargo, el verdadero atractivo del archipiélago comienza adentrándonos en estas últimas y oteando bajo la superficie. Allí, en un entorno dominado por arrecifes de coral y una biodiversidad inagotable, el viaje adquiere otra dimensión.

Explorar este destino permite entender qué significa viajar a un país formado casi por completo por océano. Desde el primer día, cada inmersión —por sencilla que sea, aquí hay sitio para expertos y principiantes— revela un ecosistema en constante movimiento, donde peces, tortugas y grandes especies conviven a escasos metros de la orilla.

Un arrecife de coral en Maldivas / Istock / SHansche

Cómo explorar el fondo marino en Maldivas

Una de las grandes ventajas de Maldivas es que no hace falta alejarse demasiado para descubrir su riqueza marina. Aunque los que se animen al buceo descubrirán un infinito de tesoros ocultos bajo el agua, en muchos casos basta con entrar al agua desde la propia playa para empezar a ver peces loro, peces mariposa o tiburones de arrecife recorriendo el coral.

Muchos alojamientos cuentan con arrecife doméstico, lo que permite acceder directamente desde la orilla sin necesidad de embarcación. Esta cercanía convierte el esnórquel en una experiencia sencilla, accesible y constante durante toda la estancia.

Además, la protección del entorno forma parte del día a día. Existen normas claras sobre distancias y comportamiento que favorecen encuentros más respetuosos con la fauna y ayudan a preservar el equilibrio del ecosistema.

Resort de lujo en una playa de Maldivas / Istock / MelanieMaya

Dónde hacer esnórquel en Maldivas

La configuración de los atolones crea distintos escenarios en pocos metros. Primero, una laguna tranquila; después, el borde del arrecife lleno de vida; y finalmente, la caída hacia el azul profundo. Cada nivel ofrece una experiencia diferente dentro del mismo entorno. Además, elegir bien el atolón puede marcar la diferencia. Algunos destacan especialmente por su biodiversidad o por la presencia de determinadas especies.

El atolón Baa es conocido por su riqueza biológica y por la aparición de mantarrayas en momentos concretos del año. Ari Sur es uno de los mejores lugares para quienes sueñan con nadar junto al tiburón ballena, el pez más grande del mundo.

Por su parte, Malé Norte ofrece una combinación equilibrada de accesibilidad y variedad, mientras que atolones como Lhaviyani destacan por sus zonas tranquilas y sus praderas marinas, donde es frecuente encontrar tortugas alimentándose.

En Maldivas, puedes codearte con la fauna marina a un paso de la playa / Unsplash / Ahmed Yaaniu

Qué peces puedes encontrarte en Maldivas

Uno de los grandes atractivos de Maldivas es la posibilidad de ver fauna marina en libertad y en condiciones naturales.

En Hanifaru Bay, dentro del atolón Baa, es habitual encontrar concentraciones de mantarrayas cuando el plancton se acumula. En Ari Sur, el tiburón ballena puede aparecer durante todo el año, convirtiendo el encuentro en una experiencia difícil de olvidar.

Las tortugas verdes y carey también forman parte del paisaje habitual, especialmente en zonas poco profundas. Observarlas salir a la superficie para respirar y regresar lentamente al fondo transmite una sensación de calma difícil de replicar.

El tiburón ballena es uno de los peces más alucinantes del mundo. / Istock / Tammy616

Claves para una experiencia responsable en Maldivas

Practicar esnórquel en Maldivas implica también adoptar ciertas pautas. Mantener una distancia adecuada, controlar la flotabilidad y evitar el contacto con el coral son aspectos básicos para proteger el entorno.

También es importante informarse sobre las corrientes antes de entrar al agua, especialmente en zonas más expuestas. Adaptar cada salida al nivel de experiencia ayuda a disfrutar del entorno con mayor seguridad.

Maldivas es un paraíso / Unsplash / Ekmed Ali

Cuándo viajar a Maldivas y qué llevar

La época del año influye directamente en la experiencia. Los monzones influyen en lo que se puede observar. En periodos de mar calmado, la transparencia es mayor, mientras que cuando aumenta el plancton crecen las posibilidades de ver mantarrayas y otras especies de gran tamaño.

En cuanto al equipo, resulta recomendable contar con máscara ajustada, tubo cómodo, aletas y protección solar respetuosa con el arrecife. En zonas con tráfico de embarcaciones, una boya de señalización puede aportar un extra de seguridad.

Las tortugas son compañeras habituales en Maldivas / Unsplash / Rayyu Maldives

Cómo hacer un viaje personalizado a Maldivas (con buceo o esnórquel incluidos)

Más allá de sus playas, Maldivas se descubre realmente cuando uno se detiene a observar lo que ocurre bajo la superficie. El buceo y el esnórquel no solo permiten ver fauna marina, sino también sentirnos, durante un ratito, parte de su ecosistema.

La elección de un lugar idóneo para disfrutar del fondo marino es una de las máximas que siguen Club VIAJAR y PANGEA al proponer viajes personalizados a Maldivas. Las dos entidades se han unido para crear experiencias a medida del usuario y permitir que los viajeros se salgan de la ruta establecida de acuerdo a sus intereses. Si quieres vivir esta experiencia, entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.