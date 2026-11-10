Así es bucear con uno de los grandes depredadores del océano: "cuanto más tiempo pasas observándoles, menos espacio queda para el monstruo"

Vente conmigo. Vamos a Tiger Beach, en Bahamas, a bucear con el tiburón tigre en su hogar natural.

Embarcamos en Palm Beach (Florida) y, durante la noche, cruzamos a Gran Bahama. Por la mañana, ponemos rumbo a un fondo de arena blanca con agua cálida, clara y poco profunda. Pero debajo de esa aparente calma, hay algo que te va a erizar el vello: el tiburón tigre, uno de los grandes depredadores del océano. Un animal que puede superar los cinco metros de longitud, y que recibe su nombre de las bandas oscuras que recorren su cuerpo cuando es joven y que, con los años, se van desdibujando.

Ahora que lo sabes, justo antes de entrar en el agua, todavía puedes preguntarte si de verdad quieres hacerlo, pero te animo y ¡saltas!

El tiburón tigre, el habitante más célebre de Tiger Beach / Paloma Ortega

Así es la experiencia de nadar junto al tiburón tigre con Karlos Simón

Imagina tenerlo delante. Primero es una sombra. Después, una silueta que se acerca con una tranquilidad que no esperabas: la cabeza ancha, el cuerpo enorme y… la boca. El tiburón tigre tiene unos dientes muy particulares: anchos, curvados y serrados, una auténtica sierra biológica capaz de cortar desde peces hasta los duros caparazones de las tortugas marinas. Pero lo que más impresiona no son los dientes, sino la calma con la que se va acercando. Pasa frente a ti, gira y vuelve.

Intentas no perderlo de vista, pero es difícil porque no está solo. Tiger Beach es también “la playa” de otros tiburones: limones, nodrizas, toros y caribeños son otras especies con las que vas a compartir este destino.

El tiburón tigre durante una expedición de Karlos Simón / Paloma Ortega

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Cuántos tiburones tigre puedes encontrar buceando en Tiger Beach

Pero hemos venido aquí por el tiburón tigre, porque en este punto, a 30 millas de distancia de la costa más cercana, se encuentra el mejor sitio del mundo para bucear no con uno, sino con cuatro, ocho… muchos tigres juntos, e interaccionar con ellos. Y sí, te van a mirar, se van a acercar; a veces, tendrás que apartarte para dejarles pasar. Y, cuando lo hacen, puedes sentir el desplazamiento del agua entre vosotros igual que él podría sentir tu caricia si quisieras. Pero no te preocupes, antes te habremos enseñado cómo bucear con ellos para que el miedo que puedas sentir no desaparezca, sino que se transforme.

Porque cuanto más tiempo pasas observándoles, menos espacio queda para el monstruo que durante décadas hemos construido alrededor de los tiburones y más aparece el animal que realmente tienes delante. Pero en Tiger Beach hay algo que hace que este encuentro sea todavía más especial. Aquí, las protagonistas son ellas: las hembras.

Una pareja de tiburones tigre avistada en una expedición de Karlos Simón / Paloma Ortega

Qué esperar cuando vas a ver las hembras de tiburón tigre

En estas aguas se ha observado una presencia muy elevada de hembras de tiburón tigre. En un estudio realizado en la zona, 59 de los 65 ejemplares analizados eran hembras. Además, cuando los investigadores examinaron mediante ecografía a 40 hembras adultas, 23 estaban gestando. Y entonces vuelves a mirarlo y ya no ves solo los dientes, ves el animal, la precisión de sus movimientos, la potencia de su cuerpo, esa manera de deslizarse por el agua con una aparente facilidad, perfectamente adaptada a un mundo en el que nosotros somos los visitantes.

Karlos Simón con un tiburón tigre en una de las expediciones / Joaquín Gutiérrez

Cómo bucear con tiburones en Tiger Beach con Karlos Simón.

En enero volveremos a Tiger Beach. Un destino en el que, te garantizo, vas a encontrarte en un acuario rodeado de decenas de tiburones. Descenderemos sobre esa arena blanca, dejando que sus siluetas aparezcan en el azul.

Quizá una de esas hembras, una futura madre, se acerque lo suficiente para que puedas sentir, durante unos segundos, la dimensión real de lo que significa compartir el océano con un animal así. Y entonces solo quedará mirarla. Porque ella no habrá entrado en nuestro mundo. Seremos nosotros los que habremos tenido el privilegio de entrar en el suyo. ¿Te vienes?

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