Los bosques más bonitos del mundo: ocho maravillas de la naturaleza declaradas Patrimonio de la Humanidad

El bosque que alberga la mayor población existente de bisonte europeo, el de Bialowieża (entre Polonia y Bielorrusia), fue el primer bosque que entró en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Lo hizo en el año 1979 y desde entonces, son cientos los sumideros de carbono que se han incorporado a esta afamada lista, abarcando un total de 69 millones de hectáreas. Absorben cerca de 190 millones de toneladas de CO2 cada año, por lo que su protección y conservación es fundamental para la vida en la Tierra, sobre todo en este contexto de mayor incidencia de los incendios forestales y cambio climático. Muchos de los bienes naturales que aparecen en este mapa entraron en el listado de la Unesco en un año concreto, pero vieron ampliada su zona de extensión en años posteriores, de ahí que puedas ver varias referencias anuales en el apartado que incluimos más abajo sobre su inscripción. ¡A disfrutar de este boscoso mapa!

Bosque impenetrable de Bwindi, Uganda. / Getty Images / Westend61

Bosque impenetrable de Bwindi, Uganda.

Año de inscripción: 1994

En el extremo suroeste de Uganda se encuentra este bosque, que es hogar de casi la mitad de la población mundial de gorilas de montaña. En sus 32.000 hectáreas alberga más de 160 especies de árboles y más de 100 de helechos.

Bosque de laurisilva de Madeira, Portugal. / Getty Images / photography by Ulrich Hollmann

Bosque de laurisilva de Madeira, Portugal.

Año de inscripción: 1999

Este bosque subtropical que data del Cenozoico es un ejemplo vivo del tipo de bosques de laureles que cubrían gran parte del sur de Europa y el norte de África hace entre 15 y 40 millones de años y que hoy podemos ver en Madeira y Canarias.

Reserva de mata atlántica del Sudeste, Brasil. / Istock / FG Trade

Reserva de mata atlántica del Sudeste, Brasil.

Año de inscripción: 1999

Situada entre los estados de Paraná y São Paulo, ofrece uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico brasileño e incluye desde montañas cubiertas con densos bosques hasta islas costeras y estuarios con manglares.

Bosque mixto hircaniano, Irán y Azerbaiyán. / Istock / EvaL

Bosque mixto hircaniano, Irán y Azerbaiyán.

Año de inscripción: 2019-2023.

Con una extensión en 2023 que incluía las zonas de Dangyaband y el valle de İstisuchay azerbaiyanos, estos bosques hircanianos presentes en Irán y en la zona meridional del mar Caspio tienen una historia que se remonta a entre 25 y 50 millones de años.

Bosques lluviosos del Gondwana, Australia. / Getty Images / Jekaterina Sahmanova

Bosques lluviosos del Gondwana, Australia.

Año de inscripción: 1986-1994.

Estas selvas tropicales en el sureste de Queensland y el noreste de Nueva Gales del Sur representan ejemplos excepcionales de las primeras etapas de la historia evolutiva de la Tierra, como el momento en que se desintegró el supercontinente Gondwana.

Bosques lluviosos tropicales de sumatra, indonesia. / Getty Images / Nora Carol Photography

Bosques lluviosos tropicales de sumatra, indonesia.

Año de inscripción: 2004

Distribuidos en tres parques nacionales (Gunung Leuser, Kerinci Seblat y Bukit Barisan Selatan), esta área protegida en la isla del Sudeste Asiático comprende 10.000 especies vegetales, entre las que se encuentran la flor más grande del mundo (Rafflesia arnoldii).

Bosques antiguos y primarios de hayas de los Cárpatos y otras regiones de Europa, Ucrania. / Getty Images / Mike_Pellinni

Bosques antiguos y primarios de hayas de los Cárpatos y otras regiones de Europa, Ucrania.

Año de inscripción: 2007-2011-2017-2021.

Aunque hemos elegido para este mapa la presencia de este tipo de bosques de haya en Ucrania, realmente se encuentran en 18 países, desde los Alpes hasta los Pirineos.

Bosques tropicales de Calakmul, México. / Istock / JaSa Photos

Bosques tropicales de Calakmul, México.

Año de inscripción: 2002-2014.

Los bosques tropicales que rodean la ciudad maya de Calakmul son la segunda mayor extensión de este tipo de bosques en América, solo superada por la selva amazónica. Además, son uno de los ecosistemas más resilientes del continente, clave para su conservación.