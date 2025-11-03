El bosque Patrimonio de la Humanidad que alberga las flor más grande y más alta del mundo: tiene 2,5 millones de hectáreas y más de 10.000 especies de plantas
Conformado por tres parques nacionales de una biodiversidad extraordinaria, se encuentra en el archipiélago de Indonesia.
Bañada por las aguas del océano Índico, la isla de Sumatra, con una naturaleza exuberante de bosques y junglas frondosas, volcanes todavía activos, y playas paradisíacas, es la sexta isla más grande del mundo y una de las joyas más impresionantes, a la vez que menos conocidas, de Indonesia.
Destino perfecto para los viajeros más mochileros y aventureros, la isla se distingue por su fascinante biodiversidad; aunque desafortunadamente, en las últimas décadas ha perdido casi el 50% de su selva tropical, poniendo muchas especies en peligro crítico de extinción, entre ellas el rinoceronte de Sumatra, tigre de Sumatra y el orangután de Sumatra.
Parques nacionales de suma trascendencia
Con un total de 10 parques nacionales, la isla alberga una amplia variedad de especies de vegetación, en la que se incluyen 17 géneros endémicos de plantas. Una de estas plantas endémicas es la Rafflesia arnoldii, la flor más grande del mundo conocida comúnmente como la flor de cadáver, debido a su fuerte olor a carne en descomposición.
Por otro lado, también endémica de Sumatra es la aro gigante, la flor más alta del mundo y cuyo nombre científico es Amorphohallus titanium. Florece con muy poca frecuencia y durante períodos cortos de tiempo y, al igual que la Rafflesia arnoldii, desprende un desagradable olor a carne podrida.
En 2004, la UNESCO declaró a tres de estos parques nacionales (el Gunung Leuser, el Kerinci Seblat, y el Bukit Barisan Selatan) como Patrimonio de la Humanidad, conformando así el Patrimonio de los bosques tropicales ombrófilos de Sumatra (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra).
Dentro del TRHS se encuentra el Gunung Kerinci, el volcán más alto del país, así como muchísimos otros puntos de una belleza natural excepcional, entre los que destacan el lago Gunung Tujuh -el más alto del sudeste asiático-, sistemas cavernosos y cascadas. Hay también varios de los centros de investigación científica más distinguidos de Indonesia, los cuales albergan colaboraciones internacionales con instituciones de renombre mundial.
Las principales amenazas a la integridad del lugar son la deforestación ilegal y la caza furtiva; por suerte, gracias a la colaboración de unidades y sociedades de conservación y protección, los incidentes de caza furtiva han reducido significativamente, mientras que las patrullas de guardabosques refuerzan el compromiso del Ministerio de Silvicultura por hacer cumplir las leyes de protección y conservación.
Unos días en Sumatra
La ciudad más grande de la isla es Medan, conocida como el paraíso culinario de Indonesia, donde descubrir la mansión Tjong A Fie -construida por un importante comerciante de la época-, la gran mezquita llamada Masjid Raya Al-Mashun, o el Istana Maimun -el último palacio malayo que sobrevive y que fue la residencia del Sultán de Deli.
Uno de los destinos naturales imprescindibles de Sumatra es el Lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, formado por una erupción volcánica masiva de hace millones de años. Con aguas termales y pequeños pueblos en las montañas de alrededor, se ha convertido en uno de los principales puntos de interés de Indonesia. Además, en la isla de Samosir, en el centro del lago, se encuentran comunidades que ofrecen alojamiento y comida tradicional.
Para los más aventureros, y también los amantes de los animales, el pequeño pueblo de Bukit Lawang es el destino perfecto para observar orangutanes en libertad. Situado en las afueras del Parque Nacional Gunung Leuser, las rutas de trekking a través de la selva tropical (acompañadas por un guía) permiten observar, además de este impresionante primate, todo tipo de especies animales como tucanes o gibones.
