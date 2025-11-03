El bosque Patrimonio de la Humanidad que alberga las flor más grande y más alta del mundo: tiene 2,5 millones de hectáreas y más de 10.000 especies de plantas

Uno de los destinos naturales imprescindibles de Sumatra es el Lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, formado por una erupción volcánica masiva de hace millones de años. Con aguas termales y pequeños pueblos en las montañas de alrededor, se ha convertido en uno de los principales puntos de interés de Indonesia. Además, en la isla de Samosir, en el centro del lago, se encuentran comunidades que ofrecen alojamiento y comida tradicional.