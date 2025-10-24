Ciudades medievales, cataratas impresionantes y una gastronomía increíble: el país más barato de Europa es también uno de los más bonitos

Entre 1992 y 1995 tuvo lugar en este territorio la guerra de Bosnia, que dejó el país asolado. Muchas de sus ciudades quedaron destrozadas y han sido restauradas poco a poco desde entonces; y la economía de la región todavía no se ha recuperado. Esto se traduce en que es un país muy barato al que viajar y, además, hacerlo supone apoyar su recuperación, ya que el turismo se ha convertido en el motor de recuperación económica.