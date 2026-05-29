Una de las playas más icónicas de Asia que tienes que visitar una vez en la vida: arena fina, mar transparente y vida isleña en la costa de Filipinas

Me interesa Boracay porque resume muy bien una idea que atraviesa muchas islas de Filipinas: la belleza natural necesita cuidado para seguir siendo belleza. En esta pequeña isla de las Bisayas, el paisaje entra primero por los ojos: arena blanca, agua transparente, barcas tradicionales y atardeceres frente al mar. Pero en un viaje a Filipinas también merece la pena mirar más allá de la postal y entender cómo vive la isla, qué protege y qué historias guarda.

Cada una de las islas de Filipinas ofrece experiencias únicas / Istock / Quinn Patrick

Por qué Boracay es una de las islas más famosas de Filipinas

Boracay está en la provincia de Aklan, dentro del archipiélago de las Bisayas. Su fama nace de una mezcla muy concreta: playas de arena finísima, mar poco profundo en buena parte de la costa y una vida isleña que gira alrededor del agua.

Durante años, su nombre estuvo unido a la imagen del paraíso tropical. Luego llegó una etapa de crecimiento acelerado que obligó a replantear la relación entre viajeros, negocios locales y entorno natural. La isla pasó por una rehabilitación profunda y hoy funciona con más control ambiental, alojamientos regulados y normas pensadas para proteger la costa.

Ese cambio da contexto a Boracay. No hablamos solo de una playa bonita, sino de un lugar que ha entendido que su mayor riqueza está en aquello que parece más sencillo: el color del mar, la limpieza de la arena y la calma de caminar junto a la orilla.

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White Beach: la franja de arena que convirtió a Boracay en un icono

La imagen más reconocible de Boracay está en White Beach, una franja de unos cuatro kilómetros en la costa occidental. Aquí la arena tiene una textura muy fina y clara, y el agua avanza con poca profundidad durante varios metros. ¿Quién no asociaría Filipinas con una escena así?

White Beach suele dividirse en tres zonas.

Station 1 tiene una playa más amplia y un ambiente tranquilo.

Station 2 concentra más movimiento, restaurantes y vida social.

Station 3 conserva un aire más relajado, con vegetación cercana y una sensación más sencilla.

Lo valioso de White Beach no está solo en su belleza. También en el esfuerzo por mantenerla despejada, limpia y caminable. Las normas limitan construcciones cerca de la orilla, reducen residuos y ordenan el uso de la arena. Así, la playa recupera algo que en muchos lugares se pierde con facilidad: espacio para mirar, pasear y estar sin prisa.

White Beach en Boracay / @Launchmetrics Spotlight / danilovi / ISTOCK

Qué se vive en Boracay cuando cae la tarde junto al mar

En Boracay, el atardecer tiene un papel central. La costa occidental mira hacia el mar de Joló y convierte la caída del sol en una escena compartida. El cielo cambia del azul al naranja, después al rosa y al dorado, mientras la playa baja poco a poco el ritmo.

Uno de los símbolos de ese momento son los paraw, veleros tradicionales filipinos con estabilizadores de bambú y velas triangulares. Verlos avanzar frente a White Beach ayuda a entender la relación de Boracay con el mar: práctica, visual y muy ligada a la vida local.

La isla mantiene ambiente al caer la noche, con cenas junto al mar, música y paseos por la costa. La diferencia está en que la playa ya no funciona como un espacio sin control. La actividad se concentra en zonas reguladas y la arena queda más tranquila.

Isla de Boracay, en Filipinas. / Tim Clayton/Corbis

En esa forma de mirar los destinos, Club VIAJAR y PANGEA invitan a fijarse no solo en lo que aparece en la foto, también en cómo se cuida cada lugar.

La cultura filipina que también se encuentra entre playas y pequeñas aldeas

Boracay tiene una historia humana anterior a su fama internacional. La isla está ligada a los pueblos Ati y Tumandok, comunidades originarias con una relación antigua con la tierra, la pesca y el litoral.

La presencia Ati recuerda que los paisajes también tienen memoria. En la zona de Manoc-Manoc existe una comunidad reconocida donde la artesanía, la historia oral y las prácticas tradicionales forman parte de la identidad local. Conviene mirar Boracay desde ahí también, no solo desde la tumbona mental que a veces asociamos a las islas tropicales.

Otro lugar cargado de significado es Willy’s Rock, una formación rocosa situada frente a Station 1. Sobre la roca hay una pequeña gruta con una imagen de la Virgen María, una escena muy filipina en la que naturaleza, fe y vida marinera conviven en pocos metros. Con la marea baja se puede llegar caminando, y su silueta se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la isla.

Virgen María en Willy's Rock, Boracay, Filipinas. / Istock / Ruslan K.

El lado más natural de Boracay: calas, miradores y aguas tranquilas

White Beach concentra buena parte de la atención, aunque Boracay tiene otros paisajes que completan el retrato. Puka Shell Beach, al norte, muestra una costa más salvaje, con arena gruesa, restos de coral y conchas pulidas por el mar. Es una playa menos cómoda para el baño largo, pero muy potente para entender la cara más natural de la isla.

En la costa oriental aparece Bulabog Beach, marcada por el viento y por una energía distinta. Es el punto asociado al kitesurf y al windsurf, con un ambiente más deportivo y abierto. Cerca de White Beach, Diniwid Beach ofrece una cala pequeña rodeada de roca y vegetación, ideal para quien busca una imagen más recogida de Boracay.

Para ver la isla con perspectiva, el mirador de Mount Luho permite observar el contraste entre la costa serena de White Beach y el lado más expuesto de Bulabog. Desde arriba se entiende mejor la variedad de Boracay: playa icónica, calas, viento, pequeñas comunidades y un mar que cambia de tono según la luz.

Puka Beach en Boracay / Erwin T Lim

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Boracay importa porque no se queda en una postal. Tiene arena blanca y aguas transparentes, sí, aunque también tiene memoria local, navegación tradicional, normas de conservación y rincones donde la isla respira de otra manera. ¿Estás pensando en viajar a Filipinas y quieres vivir Boracay a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.