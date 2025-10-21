La bonita ciudad del sur de Francia que es perfecta para una escapada: tiene la primera calzada romana que conectaba el imperio con España

Más moderna, pero no tanto, es la catedral gótica de Narbona. Un templo que es único en el mundo: a pesar de estar inacabada, se trata de una catedrales más altas de toda Francia (¡más incluso que Notre Dame de París!). Sus bóvedas están a más de 40 metros de altura: impone ponerse debajo de sus columnas y contemplar su grandeza a cielo abierto, sin techo. Solo está cubierta la parte del ábside, en teoría la más importante, y eso le permite dar misa a pesar de no estar inacabada desde época medieval.