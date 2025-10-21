La bonita ciudad del sur de Francia que es perfecta para una escapada: tiene la primera calzada romana que conectaba el imperio con España
En el sur de Francia, en una preciosa región a medio camino entre Toulouse y el Mediterráneo
Muy cerca de los Pirineos, tan cerca que está a poco más de una hora de distancia del último municipio español antes de entrar en el sur de Francia, La Jonquera, se encuentra una bellísima ciudad que es perfecta para hacer una escapada casi en cualquier momento del año. Por si alguien está pensando en Toulouse, no es esa, aunque está muy cerca para hacer una visita a la Ciudad Rosa. Y eso, también nos gusta.
Inmersa en el paisaje del Languedoc-Rosillón, esa inmensa región de viñedos que se abre paso en paralelo al mar Mediterráneo, se encuentra esta bonita ciudad que presume de historia. No es para menos, pues se trata de la colonia romana más antigua de toda la Galia.
Y es que, con sus más de 2.000 años de antigüedad, Narbona es como la Roma francesa, la gran joya de la corona en Francia. Y su entramado de calles adoquinadas y su rico patrimonio, son el mejor testimonio de un pasado en el que la ciudad fue uno de los enclaves estratégicos más importantes del imperio romano.
El importante legado de su pasado romano
Tal es así, que la ciudad todavía conserva un pedacito de la Via Domitia. O lo que es lo mismo: la primera calzada romana que conectaba Italia con España durante el imperio romano. Iba desde los Alpes hasta la península Ibérica, y atravesaba Francia por el centro de Narbona.
A pesar de los siglos, ahí sigue hoy en día un tramo de aquella calzada (hoy restaurado, pero visible a pie de calle) justo delante del ayuntamiento, en la plaza del Hôtel de Ville. Lo curioso es que, a pesar de la importancia que tuvo la ciudad durante el imperio romano, es uno de los pocos legados romanos que han llegado hasta nuestros días.
El otro está oculto en el canal de la Robine que atraviesa la ciudad. Y decimos oculto porque no se ve a simple vista: se trata de un antiguo puente romano que cruzaba el canal y que en la edad Media fue ampliado para ensanchar la calle. Eso hizo que se levantaran viviendas a ambos lados del puente, ocultando por completo el puente original, tanto desde el canal (el puente que vemos es posterior, de época medieval), como desde la calle que lo cruza por arriba.
El gran museo que cuenta la historia romana de la ciudad
Para conocer más sobre el pasado romano de la ciudad, en 2021 se levantó uno de los museos más interesantes del imperio: el Museo Narbo Vía, un centro de arte abierto por el arquitecto británico Sir Norman Foster. En su interior, más de 3.000 metros cuadrados en los que se cuenta la historia romana de Narbona, a través de más de 7.000 piezas de arte.
La otra gran joya de la ciudad del sur de Francia
Más moderna, pero no tanto, es la catedral gótica de Narbona. Un templo que es único en el mundo: a pesar de estar inacabada, se trata de una catedrales más altas de toda Francia (¡más incluso que Notre Dame de París!). Sus bóvedas están a más de 40 metros de altura: impone ponerse debajo de sus columnas y contemplar su grandeza a cielo abierto, sin techo. Solo está cubierta la parte del ábside, en teoría la más importante, y eso le permite dar misa a pesar de no estar inacabada desde época medieval.
