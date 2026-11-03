La bicicleta que vuela sobre las copas de los árboles, una experiencia inolvidable en el Bosque Nuboso de Ecuador

Comienzo a pedalear y, bajo mis pies, el suelo desaparece repentinamente dejándome con las vistas de vértigo de un inmenso mar esmeralda. Alrededor, montañas cubiertas de una densa neblina dan forma al silencio. El aire es fresco y la emoción intensa. He llegado al Chocó Andino de Pichincha, una franja biogeográfica que se extiende desde el norte de Perú hasta Panamá. Debido al relieve de los Andes, es en la sección ecuatoriana donde despliega su imagen más impactante bajo una niebla imperturbable y una llovizna casi continua.

Las nubes del Chocó Andino crean una atmósfera mágica. / Gonzalo Azumendi

Esta región perfilada por bosques y montañas está ubicada en el extremo noroccidental del distrito de Quito, a tan solo tres horas desde la capital conduciendo por carreteras que van mostrando cómo el paisaje muta imponente al otro lado de la ventanilla. Los majestuosos picos nevados de los Andes menguan hasta dar paso a una espesura mágica, nacida de un ambiente constantemente húmedo.

Las nubes descienden del cielo para columpiarse entre los árboles. Son parte de este ecosistema perfilado por riachuelos y cascadas, y compuesto por una alta concentración de flora, entre la que sobresalen orquídeas, bromelias, helechos y musgos.

En este paraíso vegetal, la reserva Mashpi ofrece la fascinante experiencia de pedalear sobre una bicicleta aérea doble SkyBike para sumirse en un emocionante recorrido de 200 metros de longitud. Al terminar aguarda otra propuesta igual de excitante. Una cabina rústica de teleférico, conocida como La Libélula, permite seguir sobrevolando el bosque a 60 metros de altura para contemplar cómo el río Mashpi, el cual da nombre a toda la zona, zigzaguea entre la vegetación hasta perderse. Por el camino es fácil cruzarse con numerosas aves y mariposas gigantes.

Después de sobrevolar el bosque, lo mejor es perderse por sus senderos, descubrir cascadas de aguas turquesas y subir a torres de observación para contemplar el vuelo de tucanes.

Una reserva con especies de otro mundo

A lo largo de su historia, el territorio donde se asienta este corredor biológico ha sufrido la presión de la industria maderera y la ganadería, además de intentos de minería. En 2001 se protegieron las primeras 700 hectáreas de bosque. Nueve años más tarde se incorporó el primer biólogo residente para estudiar la zona, y en 2012 abrió sus puertas Mashpi, un alojamiento ecológico que en la actualidad protege más de 3.000 hectáreas del bosque nuboso. En sus fronteras se han documentado 26 nuevas especies, entre las que destaca la bautizada como Sidymella ayahuma, una araña cangrejo registrada científicamente en junio de 2026, aunque el ejemplar tipo había sido recogido tres años antes. A diferencia de las arañas comunes, esta especie no teje telas, sino que se camufla para atrapar a sus presas.

La reserva ecuatoriana de Mashpi es atravesada por un río, formando un ecosistema único con especies aún por descubrir / Gonzalo Azumendi

El apasionante descubrimiento demuestra que por mucho que se estudie el bosque, aún pueden aparecer nuevas especies desconocidas. Pero lo mejor de todo es que las investigaciones científicas son compartidas con todos los visitantes en el renovado Laboratorio de Investigación de Biología, que cuenta con un espacio apropiadamente acondicionado donde se muestran las especies descubiertas en la reserva. Entre la colección expuesta se halla también un llamativo escarabajo dorado que parece iluminarse. Tampoco faltan guías ilustradas para ayudar a que, después de la visita al laboratorio, el recorrido por el bosque resulte lo más didáctico posible.

Dormir en un Bosque Nuboso

Después de una jornada en este bosque de fantasía no hay nada como seguir en contacto con su inmensidad, pero de una forma mucho más relajada. A 950 metros de altitud Mashpi Lodge fue diseñado para mantener una relación constante con el exterior gracias a sus paredes de cristal.

Mashpi Lodge, un alojamiento mimetizado con el bosque de Pichincha, en Ecuador / Gonzalo Azumendi

La vegetación se cuela en las estancias, no es necesaria ninguna otra decoración. Las hojas brillan con las primeras gotas de lluvia de la mañana y las aves aletean sobre las ramas. El momento más especial llega al atardecer, cuando el cielo se va apagando poco a poco hasta dejar al huésped en medio de la oscuridad de la jungla ecuatoriana.

El alojamiento cuenta con diferentes categorías de habitaciones, además de un restaurante con platos inspirados en sabores locales y un spa con jacuzzis al aire libre para seguir flotando en el bosque. Un lugar que combina a la perfección aventura, ciencia, naturaleza y sofisticación por medio de una experiencia inolvidable.