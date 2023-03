Bibury, descubriendo el pueblo más bonito de Inglaterra

Bibury comparte escenario con otras villas como Chipping Campden, Stown on The wold, Upper y Low Slaughter, Bourton on the wáter, y Tetbury, dentro de un territorio tapizado por la campiña inglesa, con colinas calizas, casas de campo y senderos que conducen a pintorescos salones de té o auténticos pubs que condensan el sabor y la esencia británica.