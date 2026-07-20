Viajar a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad es retroceder 2.000 años en el tiempo (y es de las más baratas que puedes visitar)

Aunque Albania tiene muchas caras –desde ciudades históricas como Berat o Gjirokastra hasta urbes que persiguen el diseño, pasando por playas con agua de color turquesa–, visitar sus antiguas metrópolis es clave para entender su historia.

Hoy nos detenemos en Berat. La conocida como Ciudad Blanca descansa sobre una colina y se distribuye cronológicamente de arriba abajo: en lo alto está lo que se conoce como "el castillo", su casco antiguo amurallado; en la ladera, el territorio centenario, y ya en la llanura, las zonas más modernas.

Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para visitar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y no perderte nada.

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Qué ver en Berat, el corazón histórico de Albania

Igual que sucedió con la construcción de Berat, nuestra recomendación es que empieces a descubrirla desde la cima y vayas bajando poco a poco. En lo alto de la montaña se encuentra el Kalaja o el Castillo, que, en realidad, es un recinto amurallado. Este asentamiento fue fundado por tribus de ilirios en el siglo VI a.C., convirtiéndolo en una de las ciudades más antiguas de Europa.

La mejor forma de descubrir la antigua Berat es perderte por sus calles empedradas. En Albania Google Maps funciona regular, así que hacerlo será más fácil de lo que esperas. Entre casa tradicional y casa tradicional, no dejes de pasear por las ruinas de la Mezquita Blanca, la Mezquita Roja y la Cisterna, los restos arqueológicos más importantes de la ciudad. También merece una visita la Iglesia Santa María de Blanquerna, de arquitectura bizantina, que todavía conserva buena parte de sus pinturas murales.

Las mil ventanas de Berat / Unsplash / Kledis Xhangolli

Bajando la ladera, irás sorteando las casas del Mangalem, el barrio musulmán y motivo por el que llaman a Berat la Ciudad de las Mil Ventanas. El barrio se compone de un sinfín de casitas encaladas con tejados oscuros y estrechas ventanitas que tienen su origen entre los siglos XV y XVI. Si quieres una experiencia completa, este es el mejor lugar donde buscar un hotel para dormir. Muchos de ellos, como Hotel Mangalemi, son en realidad casas familiares reconvertidas en hoteles, por lo que componen la experiencia más auténtica a la que puedes aspirar.

La Iglesia de la Santísima Trinidad, en Suiza / Unsplash / Vladan Raznatovic

Al pie de la colina se encuentra el río Osum, que marca el antiguo límite de la ciudad. Recomendamos cruzar para explorar el barrio de Gorica, el asentamiento cristiano de calles empedradas y arquitectura otomana desde su fundación en el siglo XIX. Una vez hayas recorrido el barrio, aprovecha el atardecer para dar otro paseo, esta vez junto al río, disfrutando las vistas irremplazables de todo el Mangalem y sus "ojos" ascendiendo por la colina. Puedes terminar el día cenando comida tradicional junto al agua en uno de los restaurantes con vistas a la ciudad, como el bar Te Ura, que ofrece un menú degustación de platos típicos albaneses. El ambiente que se crea a la orilla del río a esa hora es de los más agradables de Albania.

Las vistas del Mangalem desde Gorica / Belén Afonso

Cuándo viajar a Berat

Al tratarse de un país mediterráneo, en Albania el clima es muy similar al español, haciendo que alcance temperaturas bastante incómodas en los meses centrales del verano. El mejor momento para visitar Berat son los meses de abril a mayo; y de septiembre a octubre, cuando el clima es cálido, pero tolerable; y las horas de luz son suficientes para explorar la ciudad.

El atardecer sobre Berat es especialmente bonito / Unsplash / Mark de Jong

Cuándo reservar un viaje a Berat

Aunque está en fase de descubrimiento progresivo y el turismo cada vez hace más mella en el país, todavía es posible hacer viajes muy económicos a Albania. Con un par de meses de antelación es más que suficiente.

Cómo organizar un viaje a Berat y qué tener en cuenta antes de ir

Aunque dentro de Europa, Albania tiene muchas particularidades que difieren de lo que acostumbramos a esperar en el continente. Hay montones de detalles que tener en cuenta a la hora de alquilar un coche, sacar dinero en efectivo o moverte por las carreteras albanesas.

Por todo ello, un viaje a Berat se disfruta mucho más –y se vive con más paz– cuando se organiza con ayuda de expertos. Esa es precisamente la ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA: partiendo de un viaje inspirado por un artículo de la revista, puedes confeccionar tu itinerario a medida y contar con el acompañamiento excelente de los asesores de PANGEA.

Mangalem, en Berat / Unsplash / Sandeep SD

Cuánto cuesta viajar a Berat

El precio de viajar a Berat depende del itinerario que elijas. Normalmente, una visita a Berat se enmarca en el contexto de un viaje a Albania que incluye otras paradas, como las playas turquesa de la región costera o una parada en Gjirokastra, que unido a Berat está declarado Patrimonio de la Humanidad.

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Reservando con Club VIAJAR y PANGEA, un viaje a Albania de 8 días con parada en ambas ciudades y en Tirana, Vlora, Saranda y Kruja se puede construir desde 1.750 €.

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