Así es el bello y pequeño país a punto de ser engullido por el Océano Pacífico: "Es un auténtico paraíso bañado por aguas turquesas"

Llegar hasta aquí no es tarea fácil. Únicamente es posible volar desde Suva, capital de Fiyi, algunos días a la semana, lo que hace de este rincón remoto un paraíso privilegiado para quienes buscan un lugar único de la mano de su hospitalaria comunidad. Acabar cenando en una casa particular o participar en una danza tradicional es algo muy habitual para quienes visitan Tuvalu. Aunque se teme que esto no será así por muchas décadas más. Tuvalu lleva tiempo protagonizando las noticias sobre el cambio climático. Y no es para menos, pues es el país con mayor riesgo de desaparecer bajo las aguas del océano debido a su vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar. De hecho, una de las imágenes más famosas de Tuvalu es la del ministro Simon Kofe dando un discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 con el agua hasta las rodillas para mostrar la gravedad de la situación.