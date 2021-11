Belfast, declarada la nueva "Ciudad de la Música" por la UNESCO

Belfast es la primera ciudad de la isla de Irlanda en recibir el estatus de Ciudad de la Música por la UNESCO, título que celebra el rico patrimonio musical de la ciudad y reconoce su destacada contribución a la música. Belfast pasa así a formar parte de las 59 Ciudades de la Música repartidas por todo el mundo que forman parte a su vez de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

La ciudad organizará con motivo de este nombramiento importantes eventos musicales en los próximos años. El objetivo de ese amplio programa de eventos será crear una infraestructura sólida para seguir apoyando a los creadores de música, así como integrar la música en los espacios públicos para garantizar que todos los que viven, trabajan o visitan Belfast puedan sentir los beneficios de la música.

La música ha sido reconocida desde hace tiempo como un aspecto distintivo del perfil cultural de Belfast. La urbe norirlandesa, ciudad hermana de Nashville, capital mundial de la música country, ha fomentado una rica escena musical y el surgimiento de artistas que van desde arpistas y punks de la contracultura hasta leyendas del rock y destacados músicos tradicionales. Las raíces musicales de la ciudad son profundas y cada vez surgen más talentos.

Experiencias musicales

La capital de Irlanda del Norte está repleta de locales de música en directo, aptos tanto para pequeños e íntimos conciertos como para las grandes giras de las superestrellas internacionales. La ciudad acoge con regularidad festivales de música de primera categoría y fue sede de los MTV European Music Awards en 2011.

Entre los enclaves musicales más destacados de un viaje a Belfast se encuentra el Oh Yeah Music Centre, un centro creativo de tres plantas para músicos ubicado en lo que solía ser un almacén de whisky. En él se puede disfrutar de una exposición y conocer en profundidad el talento creativo que se ha originado en Belfast e Irlanda del Norte, incluyendo a los mejores DJs, bandas mundialmente famosas como Snow Patrol, Thin Lizzy y The Undertones, el legendario Sir Van Morrison, además de artistas de la escena indie y contemporánea como Foy Vance, Ryan McMullan y Two Door Cinema Club.

Otra forma perfecta de conocer Belfast como ciudad musical es realizar la Ruta de la Música Tradicional de Belfast, que comienza en el bar The Dirty Onion, en el animado barrio de la Catedral. También podemos adentrarnos en el patrimonio musical de Belfast visitando el Centro de Visitantes de EastSide, a poca distancia de la casa donde pasó su infancia Van Morrison, o realizar la ruta autoguiada de Van Morrison, que revela una gran cantidad de información sobre su vida y sus vínculos con la ciudad.