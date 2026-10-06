La región entre dos mares donde siempre hace buen tiempo: una ciudad excavada en la roca, viñedos a los pies de un antiguo volcán y pueblos encajados en las montañas

Basilicata está bañada al oeste por el mar Tirreno y al este por el Jónico. En su territorio se encuentran los Sassi de Matera, los pueblos de Castelmezzano y Pietrapertosa, el monte Vulture y la costa de Maratea. Viajar al sur de Italia a través de esta región permite combinar patrimonio rupestre, paisajes de montaña, cultura del vino y Mediterráneo.

Barcas amarradas en el puerto de Maratea, con las casas escalando la ladera. / Cristina Megale

¿Dónde está Basilicata y qué se puede descubrir en esta región?

Situada entre Campania, Apulia y Calabria, Basilicata posee un territorio principalmente montañoso y salpicado de pequeños pueblos, bosques y espacios naturales. Su geografía permite plantear un recorrido muy variado, desde el patrimonio de Matera hasta las montañas del interior y el litoral de Maratea.

Las distancias no son enormes, pero el relieve invita a seleccionar bien las etapas y recorrer la región sin prisas. Basilicata muestra diferentes paisajes en un territorio relativamente pequeño, convirtiéndose en una alternativa interesante a los grandes recorridos por el sur de Italia y Malta.

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Qué ver en Basilicata: Matera, las Dolomitas Lucanas y Maratea

Matera es su gran icono, pero Basilicata no termina en los Sassi (los dos barrios históricos más antiguos de la ciudad: Sasso Caveoso y Sasso Barisano). Hacia el interior aparecen Castelmezzano y Pietrapertosa, dos pueblos construidos entre las formaciones rocosas de las Dolomitas Lucanas. Más al norte, el paisaje del Vulture combina bosques, lagos y viñedos cultivados alrededor de un antiguo volcán.

En la costa, Maratea abre una ventana completamente diferente al Mediterráneo. Calas, promontorios y pequeñas playas se suceden a los pies de las montañas. En una misma región conviven patrimonio rupestre, paisajes volcánicos, pueblos de montaña y dos costas, una variedad que también caracteriza a otros destinos mediterráneos como Grecia y sus grandes paisajes históricos.

Castelmezzano entre las Dolomitas Lucanas. / Diego.Fiore

Matera: ¿cómo es una ciudad excavada en la roca?

Desde los miradores de Matera, los Sassi forman un entramado de casas, iglesias rupestres, escaleras y callejones. Al recorrerlos se perciben las diferentes alturas de la ciudad y la manera en que las construcciones se integran en las cuevas naturales y en el paisaje de la Murgia.

Las casas-cueva permiten comprender cómo se desarrolló la vida en este asentamiento rupestre. A ellas se suman las numerosas iglesias excavadas en la roca, repartidas entre los Sassi y el parque situado al otro lado del barranco. Caminar por Matera al final del día, cuando la luz transforma el color de la piedra, permite apreciar mejor la singularidad de su arquitectura.

Las viviendas de piedra de los Sassi conservan la arquitectura tradicional de Matera. / franckreporter

Dolomitas Lucanas y Vulture: ¿qué esconden las montañas de Basilicata?

Castelmezzano y Pietrapertosa se integran en las formaciones rocosas que los rodean. Las casas ascienden por la montaña mientras las agujas de las Dolomitas Lucanas dominan el horizonte, creando uno de los paisajes más reconocibles del interior de Basilicata.

El Vulture introduce un escenario distinto. Se trata de un volcán extinguido rodeado de terrenos fértiles, bosques, lagos y viñedos. En sus laderas y valles se cultiva el Aglianico del Vulture, uno de los vinos más representativos de la región. Vino, naturaleza y patrimonio histórico se combinan en pueblos como Rionero in Vulture, Barile, Melfi o Venosa.

La costa de Maratea, entre el mar Tirreno y las montañas de Basilicata. / monticelllo / iStock

Maratea y la cocina lucana: el Mediterráneo menos esperado

Maratea muestra la vertiente tirrena de Basilicata. Su litoral alterna promontorios, pequeñas calas, playas y vegetación mediterránea, mientras que el casco antiguo conserva callejones estrechos y numerosos edificios religiosos. Desde el monte San Biagio se contempla una amplia panorámica de la costa.

La gastronomía ayuda a completar el viaje. El pan de Matera, los peperoni cruschi —pimientos de Senise secados al sol y fritos hasta quedar crujientes— y las pastas artesanales forman parte de la cocina regional. Son sabores vinculados a los productos del territorio y a las recetas tradicionales, diferentes de otros referentes del sur como el pistacho de Bronte, en Sicilia.

Atardecer de verano sobre el mar Tirreno, Maratea. / istock

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Un viaje por Basilicata permite combinar cultura, naturaleza, gastronomía y pequeños pueblos. Club VIAJAR y PANGEA diseñan una propuesta a medida, seleccionando las experiencias que mejor se adapten a los intereses de cada viajero y organizando los desplazamientos entre Matera, las montañas, los viñedos y la costa.

El asesoramiento especializado facilita la elección de alojamientos, visitas y actividades, evitando que el recorrido se convierta en una sucesión apresurada de etapas. La ventaja es descubrir una región menos habitual de Italia con todos los detalles del viaje organizados.

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La iglesia de San Pietro Caveoso se asoma a la Gravina de Matera. / Cristina Megale

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