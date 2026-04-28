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Bangalore: una visita especial a la Ciudad Jardín y el Silicon Valley de la India en la próxima Expedición VIAJAR al sur de la India

El fotógrafo Tino Soriano lidera la próxima Expedición VIAJAR a la India.

Bangalore, estrella de la próxima Expedición VIAJAR a India del sur.

Bangalore, estrella de la próxima Expedición VIAJAR a India del sur. / Istock / Wirestock

María Escribano

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La Ciudad Jardín, el Silicon Valley de la IndiaBangalore tiene muchos sobrenombres y uno podrá sumergirse tanto en su carácter verde como en su carácter tecnológico en la próxima Expedición VIAJAR al sur del país, que parte el próximo noviembre de 2026 con la compañía del fotógrafo Tino Soriano.

Jardines de Lal Bagh.

Jardines de Lal Bagh. / Istock / Noppasin Wongchum

Información de Expedición al sur de India
Información expedición al sur de India
Correo Electrónico: expedicionviajar@clubmarcopolo.es
Teléfono: 900 909 698
Sitio web: www.club-viajar.es/expediciones

La capital del estado de Karnataka recibirá a los expedicionarios con su aire fresco y sus avenidas arboladas. Un buen lugar donde comprobar por qué a Bangalore se la llama la Ciudad Jardín desde el siglo XIX es en los Jardines de Lal Bagh, que se visitarán durante la Expedición. Este oasis botánico cuenta con árboles centenarios, estanques de lotos y un famoso invernadero de cristal. Los jardines se ampliaron durante el reinado de Tipu Sultan, quien introdujo numerosas especies de plantas exóticas, y hoy en día albergan una extensa colección hortícola. Los británicos trajeron jardineros de Kew en 1856 y, como era de esperar, construyeron un quiosco de música militar y un invernadero inspirados en el Crystal Palace de Londres, que acoge magníficas exposiciones florales.

Palacio Bangalore.

Palacio Bangalore. / Istock / Snehal Jeevan Pailkar

Otro espacio verde destacado de Bangalore es el Parque Cubbon, un agradable espacio verde en el corazón de la ciudad, sombreado por densos grupos de bambú.

Justo enfrente de él se encuentra otro de los edificios que se visitará durante este viaje por el sur de la India: el Vidhana Soudha. Sede del parlamento estatal, y construido en estilo neodravídico en 1956, se trata del edificio público más grande de su tipo en el país. También majestuosos se muestran otros palacios en la ciudad, como el Palacio de Bangalore, que recuerda a los castillos ingleses, y el Palacio de Verano de Tipu Sultan.

Vidhana Soudha.

Vidhana Soudha. / Istock / Wirestock

El templo del Toro Nandi

Este templo dedicado al fiel vehículo (vahana) del dios Shiva es uno de los más antiguos y grandes del mundo dedicados al toro sagrado Nandi. Incluso una estatua monolítica de granito de este de unos cinco metros de alto y siete de largo, que también podrán contemplar los aventureros de esta Expedición.

Templo del toro Nandi.

Templo del toro Nandi. / Istock / atosan

Camino hacia Mysore

El viaje por el sur de la India continúa hacia Mysore. En el camino, se hace una parada en Srirangapatna, isla fluvial que fue capital del reino de Mysore y bastión del legendario Tipu Sultan. Sus murallas, templos y palacios evocan las luchas contra los británicos y el esplendor de una época de resistencia y sofisticación.

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Maharajahs Palace de Mysore.

Maharajahs Palace de Mysore. / Istock / Pawel Opaska

El viajero recorre la fortaleza, el templo de Ranganathaswamy y el mausoleo de Tipu Sultan, mientras el río Kaveri serpentea entre los paisajes verdes. La llegada a Mysore se da al atardecer, cuando la ciudad comienza a iluminarse con su elegancia palaciega.

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