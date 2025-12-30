De balneario termal al parque de atracciones más antiguo del mundo que todavía sigue en funcionamiento: se construyó en el siglo XVI y estrenó su primera montaña rusa en el XIX

Todo comenzó en 1583, cuando Kirsten Piil descubrió un manantial de agua en un bosque a 10 kilómetros al norte de la actual Copenhague. En aquella época, el agua de la ciudad tenía una calidad cuestionable y los habitantes comenzaron a desplazarse hasta allí atraídos por la limpieza con la que brotaba. No pasó mucho tiempo antes de que se convencieran de que estas aguas termales tenían, además de un buen sabor, propiedades curativas.