Ballenas jorobadas, lobos de mar y pingüinos adolescentes: este destino en el confín del mundo tiene la fauna más especial del planeta

En la próxima Expedición Viajar a Antártida y Malvinas, un grupo reducido de viajeros descubrirá estas y otras maravillas del fin del mundo durante el mes de marzo, justo al final del verano austral. Los participantes irán acompañados por el físico español Javier Cacho, que pondrá al servicio del grupo sus conocimientos adquiridos en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde ha trabajado investigando el agujero en la capa de ozono de la Antártida. En una travesía a bordo del crucero MS Fridjof Nansen, el grupo visitará el continente austral, además de las Islas Malvinas y Argentina.