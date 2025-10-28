Ballenas jorobadas, lobos de mar y pingüinos adolescentes: este destino en el confín del mundo tiene la fauna más especial del planeta
Viajamos a la tierra del hielo para encontrarnos con las especies australes que no podemos divisar en ningún otro rincón: así son los animales que descubriremos en la Expedición Viajar a Antártida y Malvinas.
Por mucho que recorramos el mundo, siempre quedarán rincones preparados para sorprendernos. Ante las grandes urbes, las ciudades históricas y las junglas amazónicas, hay un territorio que ejerce contraste con el resto del planeta como ningún otro. Un lugar donde el color aparece solo después de un reflejo en el hielo y podemos divisar criaturas que no surgen en ningún otro ecosistema.
Hablamos del punto más austral del planeta: la Antártida. Es allí, en el gran continente helado donde el tiempo se transforma y la vida parece imposible, donde aparece una fauna única. Es cierto que no es el destino más accesible. Pero también lo es que existe un puñado de opciones para los viajeros que deseen explorarlo.
En la próxima Expedición Viajar a Antártida y Malvinas, un grupo reducido de viajeros descubrirá estas y otras maravillas del fin del mundo durante el mes de marzo, justo al final del verano austral. Los participantes irán acompañados por el físico español Javier Cacho, que pondrá al servicio del grupo sus conocimientos adquiridos en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde ha trabajado investigando el agujero en la capa de ozono de la Antártida. En una travesía a bordo del crucero MS Fridjof Nansen, el grupo visitará el continente austral, además de las Islas Malvinas y Argentina.
El destino desde el que ver ballenas, lobos de mar y pingüinos
Dónde ver ballenas jorobadas
En este territorio se posibilita el avistamiento (e incluso la interacción) de animales que se encuentran a cientos de kilómetros de los asentamientos humanos. En todo el Océano Austral abundan las ballenas jorobadas, por lo que los expedicionarios disfrutan, ya desde que dejan el puerto de Ushuaia en dirección al continente, de las visitas este animal.
Tanto las ballenas jorobadas como los albatros, petreles y las ballenas de aleta se convierten en séquito de los cruceros que surcan estas aguas, acompañando el barco y siguiendo su estela. Ya en la Antártida, es el mes de marzo, al final del verano, cuando las aguas plagadas de krill son reclamo para que las ballenas jorobadas se acerquen a la costa.
Dónde ver pingüinos adolescentes
La vida del pingüino emperador dista mucho de ser idílica. Las crías nacen en ya en las duras condiciones de la Antártida, y cuando cuentan con 5 meses de edad sus padres los abandonan a su suerte. Durante esos primeros meses, abandonan la colonia en la que nacieron y aprenden a nadar, bucear y encontrar comida. No regresarán hasta haber cumplido cinco o seis años.
Como el momento de cría es en su primavera, es en el mes de marzo, al final del verano, cuando se hace posible ver las comunidades de jóvenes pingüinos preparándose para adentrarse en el duro y frío mar. Cuando el clima se enfríe, se dirigirán al norte para completar su maduración y solo los más fuertes regresarán.
Dónde ver lobos marinos
Hay que apartarse un poco del continente helado para divisar lobos marinos. El mejor lugar para convivir con ellos es la Reserva Natural Península Valdés, junto a Puerto Madryn, en Argentina. Allí se crea el ecosistema perfecto para ver no solo ballenas y pingüinos, sino también leones y lobos marinos, además de 180 especies distintas de aves.
