Badami, la bella ciudad tallada en arenisca roja, famosa por sus cuevas rupestres y su lago sagrado, estrella de la próxima Expedición VIAJAR al sur de India

Es Badami una de las ciudades más especiales del estado de Karnataka, en el sur de India, el país que protagoniza nuestra próxima Expedición VIAJAR. Será en noviembre de 2026 y con la compañía del fotógrafo Tino Soriano.

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Su ubicación es uno de los motivos que hace especial a Badami, ya que está situada en un barranco al pie de un afloramiento de arenisca roja. Fue la capital real de la dinastía chalukya desde el año 540 hasta el 757. Fue bajo su dominio cuando Badami se convirtió en uno de los centros artísticos del lugar.

Templos rupestres excavados en la roca de Badami. / Istock / Harshal Sathe

Entre sus monumentos más famosos están sus cuevas rupestres, con sus templos hindúes y jainistas excavados en la roca en el siglo VI, llenos de columnas y relieves de gran maestría con las figuras de Vishnu, Shiva y Mahavira.

Templos de Badani. / Istock / Anwar Attar

Otro de los protagonistas de Badami es su lago, el Agastya, uno de los tesoros para los fotógrafos, ya que sobre él se reflejan los templos y el vuelo de las aves. Se trata de un lago artificial construido entre los siglos V y VII y que se considera sagrado, y con aguas curativas, al contar la leyenda que fue creado por el sabio Agastya.

Por su parte, el Fuerte de Badami y el Bajo Shivalaya, de dos niveles, dan también testimonio de la destreza arquitectónica de la ciudad. El primero está ubicado en la cima de una colina y uno puede pasear por sus murallas, torres de vigilancia y otras antiguas reliquias que narran historias de poder militar, intrigas políticas y apogeo cultural. El segundo, el Bajo Shivalaya, fue esculpido minuciosamente en una sola roca monolítica durante el siglo VI d. C.

Arco de entrada al Shivalaya inferior. / Istock / ARTQU

El Fuerte Malegitti Shivalaya ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Mientras, en Mallikarjuna, uno puede deleitarse con sus intrincadas tallas y la imponente shikhara (torre) del templo, que se eleva 27 metros. En su interior, delicadas columnas talladas con figuras de dioses, diosas, animales y criaturas míticas.

Puesta de sol en los templos de Bhutanatha a orillas del lago Agastya. / Istock / mihir_joshi

En cuanto a Bhutanatha, este templo es uno de los más antiguos y venerados de Badami. Ubicado a orillas del lago Agastya, data del siglo VII y está dedicado a Shiva, el dios de las almas, los espíritus y los fantasmas. El complejo debe su nombre a Bhoota, un demonio que, según la tradición, fue vencido aquí por Shiva. Consta de dos templos principales y varios más pequeños. Entre sus detalles más importantes están los marcos de sus puertas, los diseños de sus ventanas enrejadas y las tallas florales, además de sus deidades y figuras danzantes.