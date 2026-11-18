Mi viaje por Australia enlazó Sídney y Melbourne, en la costa este, con Cairns, en el norte de Queensland, y el Red Centre. En el camino hice snorkel en la Gran Barrera de Coral y visité Uluru y Kata Tjuṯa, en el desierto rojo, dos paisajes muy distintos de los de las grandes ciudades.

La Ópera de Sídney, junto a las aguas de la bahía. / simonbradfield

Las distancias entre estas etapas son enormes, así que lo habitual es combinar vuelos internos con excursiones o desplazamientos por carretera. El itinerario permite pasar de una bahía urbana al arrecife tropical y, después, al paisaje árido del interior australiano.

Sídney y Melbourne: dos grandes ciudades de la costa este

Sídney, capital de Nueva Gales del Sur, se extiende alrededor de uno de los puertos naturales más conocidos del mundo. La Ópera de Sídney y el Harbour Bridge dominan la bahía y son dos de los grandes iconos de la ciudad. Desde distintos barrios y paseos junto al agua se obtienen perspectivas diferentes de ambos edificios.

Melbourne, en el estado de Victoria, queda más al sur y tiene un ambiente distinto. Sus callejones, cafés y espacios de arte urbano invitan a explorar el centro a pie y a descubrir una ciudad con una marcada vida cultural. La escala del viaje hace que Sídney y Melbourne funcionen como dos puertas de entrada muy diferentes a Australia.

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Cairns y la Gran Barrera de Coral: snorkel en Queensland

Cairns se encuentra en el extremo norte de Queensland y es uno de los principales puntos de partida para visitar la Gran Barrera de Coral. Desde la ciudad salen excursiones en barco hacia distintos sectores del arrecife, donde se puede nadar, bucear o hacer snorkel.

Hacer snorkel en la Gran Barrera fue uno de los momentos más memorables de mi viaje. Bajo la superficie aparecen corales y peces de colores, y la experiencia permite apreciar la dimensión de este ecosistema marino.

Corales y peces tropicales en las aguas de la Gran Barrera de Coral. / istock

En el norte del país también se pueden encontrar otras experiencias ligadas a la naturaleza australiana. Es posible ver canguros y koalas en espacios naturales y centros de conservación, y algunos restaurantes de la región incluyen carne de cocodrilo en sus cartas.

Durante el recorrido en Queensland hice un curso de boomerang y didgeridoo. Este es un instrumento de viento tradicional de diversos pueblos aborígenes australianos. Conocer estas prácticas a través de una actividad cultural añade otra dimensión al viaje, más allá de las ciudades y los paisajes.

La danza y la música forman parte de las expresiones culturales de las comunidades aborígenes de Australia. / Rafael Ben-Ari

Uluru y Kata Tjuṯa: cómo llegar al corazón del Red Centre

Para visitar Uluru hay que desplazarse hasta el Red Centre, en el Territorio del Norte. Desde Sídney, Melbourne o Cairns se puede volar al aeropuerto de Ayers Rock. El aeropuerto está junto a Yulara, la localidad donde se concentran los alojamientos y servicios para los visitantes.

Conviene distinguir los nombres: Uluru es el monolito, Ayers Rock es el nombre inglés con el que también se conoce y Ayers Rock Airport es el aeropuerto de acceso. Al llegar, los huéspedes de los hoteles de Ayers Rock Resort pueden utilizar los traslados al complejo, situado en Yulara. Desde allí, Uluru queda a unos 20 minutos en coche y Kata Tjuta, a unos 45. Para recorrer el parque nacional se puede alquilar un coche o contratar una excursión; el transporte gratuito del complejo circula por Yulara, pero no llega al parque.

Kata Tjuta (The Olgas) en Uluru Kata Tjuta National Park, Australia / Kerry Whitworth

Otra opción es volar a Alice Springs y continuar por carretera: Uluru está a unos 465 kilómetros de esa ciudad, un trayecto de alrededor de cinco horas y media en coche. Es una alternativa para quienes quieran hacer una ruta más amplia por el interior, aunque implica bastante más carretera que volar directamente a Ayers Rock.

El Red Centre no termina en Uluru. A unos 50 kilómetros de Yulara se encuentra Kata Tjuṯa, conocido también como las Olgas, un conjunto de 36 domos rocosos. Sus senderos atraviesan valles y formaciones de tonos rojizos; el Valle de los Vientos es una de las caminatas más conocidas. Uluru y Kata Tjuṯa forman parte de un territorio de gran importancia cultural para el pueblo Aṉangu, sus custodios tradicionales.

Alice Springs, en el Red Centre australiano: un músico aborigen toca el didgeridoo, instrumento tradicional de los pueblos indígenas del norte de Australia. / istock

Para el pueblo Aṉangu, custodio tradicional de este territorio, Uluru y Kata Tjuṯa son lugares de profunda significación espiritual. Están vinculados al Tjukurpa, la ley y el conocimiento que conecta a las personas con la tierra, los seres vivos y los relatos de creación. Esa dimensión sagrada es parte de lo que hace que el paisaje resulte tan sobrecogedor; algunos de sus relatos y espacios tienen carácter reservado y no se comparten con los visitantes.

Australia, un viaje de ciudades, arrecifes y desierto

El recorrido reúne varias caras del país: el puerto y los iconos de Sídney, la vida cultural de Melbourne, las excursiones al arrecife desde Cairns y los paisajes del Red Centre. También deja espacio para encuentros con la fauna australiana y para conocer algunas de sus tradiciones.

Las aguas turquesas de Queensland invitan a explorar la costa australiana con máscara y tubo. / Filipe Frazao

Para organizarlo, hay que prever los vuelos internos y los traslados de cada etapa, en especial los del parque nacional de Uluru-Kata Tjuṯa. Así se puede combinar la costa este con el interior y reservar tiempo suficiente para los dos grandes paisajes del Red Centre.

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Un koala descansa abrazado al tronco de un árbol. / Filipe Frazao

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