Atenas e Islas Griegas: itinerario, fechas ideales y precios para uno de los viajes más cómodos (y completos) desde España

Pocos países concentran tanta historia y tantos paisajes reconocibles como Grecia. En apenas una semana es posible recorrer la cuna de la civilización occidental, navegar entre islas donde el tiempo parece avanzar más despacio y descubrir algunos de los lugares que dieron forma a buena parte de la cultura europea.

El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA, con precios desde 1.800 euros, combina Atenas y Delfos con las islas más representativas del mar Egeo para construir una de las rutas más completas y cómodas desde España.

Las calles blancas de la costa griega son todo un emblema / Unsplash / Ryan Spencer

Qué ver en una semana en Grecia

Atenas: donde comenzó la historia de Occidente

En Atenas, el pasado convive con el presente de una forma única. La historia aparece constantemente entre cafeterías, terrazas y calles llenas de vida, pero la imagen más evidente es la de la Acrópolis dominando el perfil urbano contemporáneo.

La visita empieza inevitablemente por allí: la Acrópolis y el Partenón son el gran símbolo de Grecia. Completar el recorrido con el Museo de la Acrópolis permite entender mucho mejor el valor histórico y artístico del conjunto antes de continuar hacia el Ágora Antigua, donde durante siglos se desarrolló la vida política, comercial y social de la ciudad.

Pasado y presente se mezclan en Atenas / Unsplash / Sergio García

Después bajamos revoluciones paseando por el barrio de Plaka. Calles estrechas, fachadas neoclásicas y pequeñas plazas con cafeterías nos preparan para recorrer el Mercado Central y los barrios más populares, que muestran la Atenas más cotidiana.

La jornada puede terminar en la colina de Licabeto, uno de los mejores miradores de la capital. Desde allí se aprecia la inmensidad de la ciudad, el mar al fondo y la Acrópolis ocupando el centro del paisaje. Es también un buen recordatorio de que Atenas no vive únicamente de su pasado: sigue siendo una ciudad dinámica donde conviven arqueología, gastronomía y vida urbana.

Atenas es mucho más que arqueología / Unsplash / Despina Galani

Delfos: el santuario más importante de la antigua Grecia

Entre montañas se encuentra Delfos, considerado durante siglos el centro espiritual del mundo griego. El templo de Apolo, el teatro y el santuario forman uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del país, mientras que el museo arqueológico ayuda a comprender la trascendencia histórica del lugar.

Delfos sigue manteniendo historia viva / Unsplash / Jason Mavrommatis

Las Islas Cícladas

Si el viaje continúa por el mar Egeo, las Cícladas ofrecen opciones para todos los gustos. Santorini es la elección perfecta para quienes buscan paisajes volcánicos y algunos de los atardeceres más famosos del Mediterráneo. Mykonos combina playas, ambiente y una intensa vida social.

Para un ritmo más pausado, Naxos conserva un carácter más auténtico y rural, mientras Paros destaca por su equilibrio entre pueblos tradicionales, playas y buena oferta gastronómica. Milos, por su parte, sorprende con algunas de las formaciones geológicas y playas más espectaculares del archipiélago. Quienes quieran descubrir varias islas en un solo viaje pueden optar por un crucero, una de las formas más cómodas de recorrer el Egeo.

Santorini es una de las postales más típicas de Grecia / Unsplash / Tania Mousinho

Cuándo viajar a Grecia

La mejor época para recorrer Atenas y las islas griegas se sitúa entre abril y junio y entre septiembre y octubre. Durante estos meses las temperaturas suelen rondar los 25 grados, el clima resulta muy agradable y la afluencia de visitantes es notablemente menor que en pleno verano.

Cuándo reservar tu viaje a Grecia

Para conseguir mejores precios y disponibilidad conviene reservar entre tres y seis meses antes del viaje. Si el itinerario incluye destinos especialmente demandados, como Santorini o Mykonos durante la temporada alta, lo más recomendable es anticipar la reserva entre seis y nueve meses.

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Cuánto cuesta este viaje por Grecia

Este itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA combina Atenas, Delfos y varias de las islas más emblemáticas del mar Egeo en un recorrido de una semana pensado para quienes desean descubrir tanto la Grecia clásica como su lado más mediterráneo. Con precios desde 1.800 euros, permite reunir en un solo viaje monumentos universales, pueblos costeros, playas y algunos de los paisajes más reconocibles de Europa.

La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA radica en la experiencia. La travel store se ha unido al Club para poder ofrecer viajes inspirados en los artículos de la revista. De este modo, se suman el conocimiento de los expertos de VIAJAR y el de los embajadores de PANGEA para elaborar un viaje completamente a medida de la mano de los que han ido decenas de veces al destino. En definitiva, es lo más parecido a organizar un viaje con un local. Puedes pedir tu presupuesto personalizado ahora sin compromiso.

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