Los astronautas de la NASA coinciden desde hace décadas: es el lugar más hermoso de la Tierra visto desde el espacio, y sus aguas se reconocen a 400 kilómetros de altura

Para la mayoría de los astronautas no hay duda, las islas Bahamas son uno de los lugares más espectaculares de la tierra vistos desde el espacio. Sus aguas turquesas son tan deslumbrantes que se reconocen incluso a 400 kilómetros de altura, algo que resulta demasiado impactante. Este archipiélago de más de 700 islas y 2400 cayos se encuentra en el Atlántico, al norte de Cuba y Haití, y al suroeste de Florida. Aunque mucha gente piensa que “pertenecen” a otro país, en realidad, Bahamas es un estado soberano desde el año 1973.

Si estás pensado en ir a visitar este lugar tan mágico, te recomendamos los meses de diciembre a abril, cuando el tiempo es mucho más seco y soleado, pero si lo que buscas es un equilibrio entre el presupuesto y el tiempo, mayo, junio y julio son los meses perfectos para organizar una buena escapada a unos precios no tan inflados. Nuestro consejo es que elijas muy bien la isla, ya que lugares como Nassau y Paradise Island suelen ser más caros que a diferencia de otros lugares donde te ofrecen una experiencia igual de buena pero a un coste mucho más bajo y con condiciones más accesibles.

Hermosa vista aérea del famoso bar de caracoles Chat'n'chill en Stocking Island / Istock / mr-fox

Los mejores planes de las Islas Bahamas para ti

En Bahamas puedes combinar playas increíbles, snorkel, buceo, navegación, naturaleza, cultura local y pequeñas escapadas entre sus islas. Desde dejarse maravillar por sus famosas playas de arena rosada en Harbour Island hasta navegar en barco por los cayos de aguas cristalinas de Exuma.

Pequeño barco amarrado de un muelle sobre aguas del océano turquesa cerca de las remotas islas Exuma en las Bahamas / Istock / Kathryn Perry

Si te gusta la naturaleza salvaje, no puedes perderte Andros, considerada la isla más grande del archipiélago y conocida principalmente por los buceadores y los amantes del snorkel. No te olvides de llevarte en la maleta un calzado bien cómodo y explorar el Parque Nacional Central de Andros y llegar hasta los asombrosos agujeros azules que rodean la magnífica costa. ¡Una experiencia que tienes que vivir al menos una vez en la vida!

Vista aérea de la hermosa costa de la isla de Stocking, Exumas / Istock / SHansche

¿Realmente es caro visitar las Bahamas?

No te vamos a mentir, viajar a las Bahamas en comparación con otros lugares de Caribe suele ser mucho más caro, aunque depende de muchos factores como en qué temporada decidas ir a visitarla o en qué zonas decidas hospedarte. Sobre todo, también al tratarse de un archipiélago importador, la mayoría de alimentos, productos básicos o servicios cuentan con precios muy elevados.

Vista aérea de la popular playa de estrellas de mar en la isla de Stocking / Istock / SHansche

Existen muchas otras alternativas más baratas que también te harán vivir una muy buena experiencia, no tienes que irte a un verdadero restaurante de lujo para degustar su gastronomía, en las calles hay locales con comidas callejeras como su famosa ensalada de caracol que te hará chuparte los dedos.

Pig Beach: la isla de las Bahamas más demandada

No se sabe cómo llegaron a estas islas paradisíacas, pero los cerdos salvajes de Big Major Cay, en las islas Exuma, se han convertido en los protagonistas de una de las experiencias más curiosas del turismo en las Bahamas. Este arenal paradisíaco se ha convertido en uno de los destinos más populares de las redes sociales. Aquí los turistas no solo disfrutan del mar con aguas azul turquesa y de la arena blanca, sino que pueden nadar en compañía de cerdos salvajes.

Los cerdos en el paraíso de las Bahamas / Istock / leighdu

Eso sí, es muy importante que los visitantes tengan en cuenta algunas recomendaciones básicas como no alimentarlos en exceso, cuidar de no dejar basura en la playa y respetar el hábitat natural de estos peculiares habitantes.