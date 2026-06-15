De Bangkok a Chiang Mai en un viaje VIP por Tailandia
Del bullicio a la calma de los vestigios de antiguas capitales, de los canales de un mercado flotante a las montañas del norte, de templos históricos a santuarios donde la naturaleza marca el compás. Este contraste es precisamente una de las grandes fortalezas de esta ruta por el centro y norte del país.
Tailandia tiene esa capacidad de cambiar de ritmo sin perder nunca el hilo. En un mismo viaje se puede pasar del bullicio de Bangkok a la calma de los vestigios de antiguas capitales, de los canales de un mercado flotante a las montañas del norte, de templos históricos a santuarios donde la naturaleza marca el compás.
Ese contraste es precisamente una de las grandes fortalezas de la ruta por el centro y norte del país que nos plantea B travel, que permite descubrir una Tailandia variada, monumental y profundamente viva.
Bangkok y los mercados de Maeklong y Damnoen Saduak
Toda ruta por Tailandia suele comenzar en Bangkok, y es difícil imaginar una puerta de entrada mejor. La capital actúa como una primera sacudida sensorial: tráfico, templos, ríos, mercados y una energía urbana que parece no detenerse. Es una introducción perfecta al país, en la que se mezclan tradición y modernidad, y que permite observar un paisaje humano complejo.
Desde esta gran ciudad arranca el itinerario de un recorrido variado, que empieza en Maeklong, el célebre mercado del tren, donde el paso del ferrocarril obliga a los comerciantes a recoger en segundos toldos y mercancías para volver a desplegarlo todo apenas unos instantes después.
La capital tailandesa actúa como una primera sacudida sensorial
Muy distinto, aunque igual de evocador, es el mercado flotante de Damnoen Saduak, en el que desde embarcaciones de madera podremos comprar frutas, flores y productos locales.
El recorrido por la zona permite, además, asomarse a las casas tradicionales y a la vida junto a los canales, ofreciendo una imagen más doméstica y orgánica del paisaje tailandés.
Ayutthaya, el antiguo reino de Siam
Desde Bangkok, la ruta se adentra en uno de los grandes capítulos históricos de Tailandia: Ayutthaya. La que fuera capital del antiguo reino de Siam es una parada esencial para comprender la dimensión cultural del país. Templos como Wat Chaiwatthanaram o Wat Yai Chai Mongkhon permiten apreciar la escala y la elegancia de una de las ciudades más importantes de la historia del sudeste asiático.
Desde allí, el itinerario continúa hacia Ang Thong y Phitsanulok, dos escalas que preparan el tránsito hacia el norte. En Ang Thong aparece la imponente figura del Gran Buda de Wat Muang, una presencia monumental que impresiona tanto por sus dimensiones como por el modo en que emerge en el paisaje.
Phitsanulok, por su parte, actúa como un punto de paso con interés propio. Allí se encuentra Wat Phra Sri Rattana Mahathat, uno de los templos más importantes de la ciudad, muy apreciado por su valor religioso y artístico.
En Ang Thong aparece la imponente figura del Gran Buda de Wat Muang
Sukhothai, el origen de una identidad histórica
Sukhothai nos remite a los orígenes de Tailandia, un parque histórico que aúna patrimonio, paisaje y tranquilidad. Las ruinas aparecen rodeadas de jardines, lagos y espacios abiertos que nos aportan una grata sensación de calma.
En este espacio es posible realizar un paseo en bicicleta entre templos y estanques, y encontrarnos con el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum, con su gesto sereno y su fuerza arrebatadora. Una figura que representa el espíritu tailandés.
Chiang Rai, los paisajes del norte
Al avanzar hacia Chiang Rai, la ruta cambia otra vez de registro: paisajes, arquitectura y en la atmósfera general. Una etapa muy atractiva para quienes buscan una Tailandia algo menos evidente.
Ejemplo de ello es el Wat Rong Suea Ten, conocido como Templo Azul, que sorprende por la intensidad de sus colores y por el efecto casi hipnótico de su interior.
Muy cerca, el célebre Wat Rong Khun o Templo Blanco ofrece una propuesta completamente diferente, más artística y simbólica, que culmina con la visita a Singha Park. Se trata de un espacio agradable con plantaciones de té y colinas suaves que nos aportan un punto de vista diferente, con otra perspectiva.
Chiang Mai, el gran broche cultural del norte tailandés
En la recta final del viaje vislumbramos Chiang Mai, antigua capital del reino de Lanna que se integra en un paisaje montañoso, y que destaca por sus templos, su artesanía y su gastronomía. De hecho, la subida a Wat Doi Suthep, uno de los templos más emblemáticos del norte, regala una de las panorámicas más evocadoras del recorrido.
En esta región es recomendable visitar algún santuario de elefantes, con el fin de conocer el pasado y presente de estos animales en Tailandia desde una perspectiva de bienestar y conservación. Y también los centros artesanales de Sankampaeng y Borsang, donde predominan la madera, la seda, la cerámica o las sombrillas hechas a mano.
La antigua capital del reino de Lanna destaca por sus templos, su artesanía y su gastronomía
Un itinerario muy completo
Uno de los puntos fuertes de esta ruta es precisamente su equilibrio, que enlaza capital, mercados, patrimonio histórico, paisajes rurales, templos contemporáneos, cultura del norte y experiencias vinculadas a la naturaleza y la artesanía. Es un itinerario bien enfocado para quien quiere una primera gran aproximación a Tailandia.
En concreto, B travel plantea un recorrido de 10 días con salidas desde Madrid con Iberojet hasta diciembre de 2026, y con un precio desde 1.618 euros. La propuesta suma varios elementos de comodidad especialmente interesantes, como el acceso a sala VIP y fast track en el aeropuerto de Madrid, el acceso a sala VIP en el aeropuerto de Bangkok, así como la reserva de asientos, embarque prioritario y facturación preferente en los vuelos de Iberojet.
Son servicios que no cambian la esencia del destino, pero sí mejoran mucho la experiencia global, especialmente en trayectos internacionales largos como éste.
En conjunto, se trata de una propuesta muy interesante para quienes buscan un viaje a Tailandia que combine contenido cultural, variedad de paisajes y una operativa cómoda desde España. Y esa combinación, cuando el destino ofrece tanto como Tailandia, resulta especialmente convincente.
Más información en tu agencia B travel más cercana.
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