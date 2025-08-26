Ascender al cielo suizo: así es el tren cremallera más empinado del mundo que te lleva al Monte Pilatus
Esta proeza suiza de la ingeniería sortea un 48% de pendiente para acabar premiando con una de las panorámicas más impresionantes del país helvético.
En un país perfilado por montañas, los trenes son mucho más que meros medios de transporte. Como mejores muestras de la ingeniería, sortean la gravedad y llevan a los pasajeros hacia la naturaleza más espectacular de Suiza.
Son varias las rutas ferroviarias que ascienden a las montañas suizas regalando con bonitas panorámicas a su paso, pero el tren que asciende al Monte Pilatus desde Alpnachstad, ofrece una de las experiencias más privilegiadas. Sorteando una pendiente de hasta el 48% y sin necesidad de cables para frenar o acelerar, este tren de montaña opera con total precisión desde el año 1889.
Un viaje en el tren más empinado del mundo
El trayecto parte desde Alpnachstad, en la región de Lucerna, y tiene una duración de 40 minutos. El recorrido transcurre entre bosques, prados y varios túneles que perforan las abruptas paredes de roca y dan paso a vistas de impresión, como la del lago de Lucerna.
Una vez arriba, coronaremos la cumbre del monte Pilatus, a 2.073 metros sobre el nivel del mar, desde la que, en días despejados, se vislumbran más de 70 picos de los Alpes. Los amantes del senderismo pueden seguir rutas hacia picos como el Esel o aventurarse por vías ferratas. Tampoco falta un adrenalínico parque de aventuras con tirolinas y un trineo para descender los senderos entre mayo y noviembre, una opción ideal que atrapa tanto a grandes como a pequeños. Degustar la cocina alpina ante estas alucinantes panorámicas es otro aliciente más para subir al monte Pilatus.
Otra forma de ascender a la cara norte del Pilatus Kulm es mediante el moderno teleférico Dragon Ride, que parte de Kriens, a las afueras de Lucerna, en combinación con otro teleférico de amplios ventanales que premian con la sensación de estar volando sobre las montañas. La mejor propuesta es combinar tren y teleférico para vivir la experiencia completa en un trayecto total de casi cuatro horas.
Vivir esta hazaña ferroviaria en el contexto de la Expedición VIAJAR a Suiza no solo multiplica la emoción, sino que la transforma en un recuerdo imborrable. Subir al Pilatus sin preocuparse por billetes, traslados ni horarios, en un grupo reducido y con un guía literario como Use Lahoz, permite saborear cada instante del viaje con la tranquilidad de saber que todo está pensado para disfrutar. Es la manera más cómoda, cultural y privilegiada de tocar el cielo suizo.