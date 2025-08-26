Ascender al cielo suizo: así es el tren cremallera más empinado del mundo que te lleva al Monte Pilatus

Una vez arriba, coronaremos la cumbre del monte Pilatus, a 2.073 metros sobre el nivel del mar, desde la que, en días despejados, se vislumbran más de 70 picos de los Alpes. Los amantes del senderismo pueden seguir rutas hacia picos como el Esel o aventurarse por vías ferratas. Tampoco falta un adrenalínico parque de aventuras con tirolinas y un trineo para descender los senderos entre mayo y noviembre, una opción ideal que atrapa tanto a grandes como a pequeños. Degustar la cocina alpina ante estas alucinantes panorámicas es otro aliciente más para subir al monte Pilatus. ¿Te atraves a subir hasta arriba? Pincha aquí para saber más sobre el viaje.