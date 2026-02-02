Casas de estilo art nouveau, iglesias barrocas y un impresionante patrimonio árabe: la bonita ciudad del Mediterráneo que deberías visitar una vez en la vida
Capital de una de las islas más importantes del Mediterráneo, fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C.
Hay algo en las ciudades del Mediterráneo que las hace verdaderamente únicas; quizá es por la luz tan brillante que las ilumina, reflejada en el azul turquesa del mar que baña sus costas, o quizá son los siglos de historia y cultura que se pueden respirar en su entorno, con importantes yacimientos arqueológicos pertenecientes a todas y cada una de las épocas, y calles que transportan a aquellos que las transitan a tiempos pasados.
En el Mediterráneo occidental, rodeada por la península itálica, la isla de Malta y la costa tunecina, Sicilia es una de las islas más especiales y visitadas de este mar al que llamamos hogar. Cubierta de vestigios de las civilizaciones que la han ido ocupando a lo largo de la historia, la isla está repleta de ciudades y pequeños pueblos con mucho encanto, que invitan a los turistas a perderse en ellas y descubrir escenarios de ensueño.
Confluencia de culturas
En la zona noroeste de la isla, la ciudad de Palermo se extiende a orillas del mar Tirreno. Con una población actual de unos 630.000 habitantes, la capital de Sicilia es una de las principales ciudades de Italia; cuenta con un importante patrimonio histórico y artístico, compuesto por elementos que comprenden desde los restos de la civilización fenicia que fundó la ciudad en el siglo VIII a.C., hasta iglesias barrocas y edificios de estilo art nouveau.
Pero si hay algo que hace conocida a Palermo es el conjunto bautizado como “Edificios de Palermo y catedrales de Cefalú y Monreale de estilo árabe-normando”, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2015. El conjunto está integrado por nueve monumentos de arquitectura árabe-normanda, correspondiente a la época en que los normandos ocuparon Sicilia. Así, en Palermo podrás encontrar los palacios dei Normanni y della Zisa, las iglesias de Santa Maria dell’Ammiraglio, San Giovanni degli Eremiti y San Cataldo, el puente dell’Ammiraglio, y la Catedral.
Otros yacimientos importantes
Además de este recorrido por los monumentos de la arquitectura árabe-normanda repartidos por la ciudad, en Palermo hay otros conjuntos arqueológicos por descubrir. Las catacumbas paleocristianas de Porta d’Ossuna, de los siglos IV y V d.C., suponen el cementerio subterráneo más grande de la ciudad. De muchos siglos antes son la necrópolis púnica perteneciente al primer emporio púnico, y la zona arqueológica de Villa Bonanno, un complejo de casas romanas que data del siglo IV a.C.
Descubriendo las calles de la ciudad
Es a lo largo de la Via Vittorio Emanuele donde se sitúan algunos de los monumentos y lugares más destacados de la ciudad. La calle tiene su inicio en la Porta Felice, muy cerca del puerto, y termina en la Porta Nuova, ejemplo de la arquitectura triunfal que hay en Palermo, construida en recuerdo a la entrada a Palermo del Emperador Carlos V en 1535. Lo mejor para recorrer esta calle, la más antigua y principal eje comercial, es empezar por la Porta Nuova, ya que se ubica en el corazón de la ciudad. De esta manera, poco a poco van apareciendo los monumentos más importantes: los jardines de Villa Bonanno; la Catedral, construida en el siglo XII y en frente de la cual se erige una estatua en honor a Santa Rosalía; el Palazzo Riso; elegante edificio del siglo XVIII que actualmente acoge el museo de arte moderno y contemporáneo; y la Piazza Vigliena.
Esta última plaza, más conocida como I Quattro Canti, es el impresionante cruce de las calles Vittorio Emanuele y Via Maqueda rodeado por cuatro edificios de fachada cóncava construidos en estilo barroco siciliano. Epicentro del casco antiguo de Palermo, la piazza divide la zona en cuatro barrios históricos (Kalsa, Albergheria, Castellammare y Seralcadi), los cuales reciben el nombre de Mandamenti. Justo al lado de la plaza, tomando la Via Maqueda hacia el sur, aparece la Piazza Pretoria, presidida por la imponente Fontana Pretoria, compuesta por varios niveles concéntricos los cuales están decorados con estatuas mitológicas desnudas. Este hecho causó una gran indignación en la sociedad del siglo XVI (cuando se presento la fuente), que terminó bautizándola como la Fontana della Vergogna.
Como era de esperar, pues sucede en todas y cada una de las ciudades de Italia, Palermo está llena de iglesias, a cuál más imponente y bella. Algunas de estas son la Iglesia de Jesús o Casa Professa, la Iglesia de San Giuseppe dei Teatini, o la curiosa Iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes, construida en el siglo XV a instancias de los comerciantes catalanes que en el siglo XIII se establecieron en Palermo.
Además de iglesias, en Palermo encontrarás cantidad de jardines y parques, donde destacan el de Villa Malfitano, Villa Niscemi, o Villa Giulia. Son también curiosos de visitar los varios mercados que alberga la ciudad, todos ellos al aire libre, ya que representan un auténtico salto hacia el pasado y las tradiciones más antiguas de la gente de Palermo. El más conocido es el mercado Ballarò, el más grande y antiguo de la ciudad, un colorido y caótico conjunto de paradas donde podrás encontrar desde frutas y verduras frescas, todo tipo de especias, hasta ropa y souvenirs. En definitiva, es el lugar ideal para comprar algún detallito a tus seres queridos una vez vuelvas de visitar esta maravillosa ciudad.
