Casas de estilo art nouveau, iglesias barrocas y un impresionante patrimonio árabe: la bonita ciudad del Mediterráneo que deberías visitar una vez en la vida

Es a lo largo de la Via Vittorio Emanuele donde se sitúan algunos de los monumentos y lugares más destacados de la ciudad. La calle tiene su inicio en la Porta Felice, muy cerca del puerto, y termina en la Porta Nuova, ejemplo de la arquitectura triunfal que hay en Palermo, construida en recuerdo a la entrada a Palermo del Emperador Carlos V en 1535. Lo mejor para recorrer esta calle, la más antigua y principal eje comercial, es empezar por la Porta Nuova, ya que se ubica en el corazón de la ciudad. De esta manera, poco a poco van apareciendo los monumentos más importantes: los jardines de Villa Bonanno; la Catedral, construida en el siglo XII y en frente de la cual se erige una estatua en honor a Santa Rosalía; el Palazzo Riso; elegante edificio del siglo XVIII que actualmente acoge el museo de arte moderno y contemporáneo; y la Piazza Vigliena.