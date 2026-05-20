Este archipiélago africano tiene playas vacías y una isla Reserva de la Biosfera: selva tropical, cacao y paisajes volcánicos en mitad del Atlántico

El camino baja entre palmeras, casas de colores y árboles cargados de fruta hasta que aparece el mar. No hay grandes hoteles cerrando la playa ni filas de tumbonas mirando al agua. Solo arena, roca volcánica, vegetación espesa y esa sensación rara, cada vez más difícil de encontrar, de llegar a un lugar que todavía no se ha organizado del todo para el viajero.

El Ilhéu das Rolas en Santo Tomé y Príncipe es un paraíso virgen situado exactamente sobre la línea del Ecuador / Istock

Santo Tomé y Príncipe está en el Golfo de Guinea, frente a la costa occidental de África, y aunque es un paraíso tropical sigue siendo un secreto muy bien guardado. Aquí los días avanzan entre carreteras húmedas, playas escondidas, mercados tranquilos, selva cerrada y antiguas plantaciones donde el cacao sigue explicando buena parte de la historia del país.

Qué ver en Santo Tomé: carreteras verdes, playas salvajes y vida junto al mar

Santo Tomé, la isla principal, es la puerta de entrada natural al archipiélago. La carretera bordea tramos de costa donde el Atlántico golpea con fuerza, atraviesa pueblos pequeños y se interna en zonas donde la vegetación parece cerrar el paso. En pocas horas se puede pasar de una playa casi vacía a una plantación de cacao o a una cascada escondida entre árboles.

Praia Inhame es una playa virgen y eco-lodge situado en el extremo sur de la isla de Santo Tomé, cerca de Porto Alegre, destacado por sus bungalows frente al mar, desove de tortugas y acceso a la Isla de Rolas. / Istock / Wirestock

Lo mejor de un viaje a Santo Tomé y Príncipe es dejar margen para parar. Comprar fruta en la carretera, descubrir una playa donde apenas hay nadie o sentarse a comer pescado fresco frente al mar forma parte del recorrido tanto como cualquier visita. Santo Tomé se disfruta así: con trayectos cortos, cambios constantes de paisaje y la sensación de que cada curva puede abrir una escena distinta.

Viajar a Pico Cão Grande, la aguja volcánica que emerge de la selva

En el sur de Santo Tomé, la carretera avanza entre humedad, plantaciones y verde espeso hasta que aparece una de las imágenes más poderosas del país: el Pico Cão Grande. Esta aguja volcánica se levanta casi vertical sobre la selva, dentro del Parque Natural de Obô, y supera los 600 metros de altura. La sensación es la de entrar en Parque Jurásico, pero en la vida real.

El Pico Cão Grande es un impresionante pitón volcánico en forma de aguja situado en el Parque Natural Obô y se eleva verticalmente más de 300 metros sobre la selva circundante. / María Chacón

No es una montaña pensada para una excursión convencional, y precisamente por eso impresiona tanto. Su fuerza está en verla surgir entre la vegetación, como una pared oscura que rompe de golpe el paisaje tropical. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir el sur de la isla en el itinerario porque combina selva, costa y una de las formaciones volcánicas más singulares del Atlántico africano.

Roças de cacao: la historia que todavía se saborea

En Santo Tomé y Príncipe, el cacao es parte de la cultura. Durante décadas marcó la economía, el paisaje y la organización social de las islas, y todavía hoy muchas antiguas roças —grandes fincas de cacao y café— forman parte esencial del viaje. Algunas han sido restauradas, otras conservan un aire más detenido, pero todas ayudan a leer el país más allá de sus playas.

iStock 487587561 / Istock / John Seaton Callahan

Visitar una roça permite entrar en esa historia de patios donde se secaba el grano, edificios coloniales, maquinaria antigua, olor a cacao fermentado y explicaciones sobre cómo una semilla amarga termina convertida en chocolate. La experiencia gana cuando se prueba allí mismo, entendiendo que el sabor nace de una isla húmeda, fértil y volcánica, donde el cacao crece bajo sombra y convive con plátanos, fruta de pan, papayas o cocoteros.

Qué ver en Príncipe: la isla Reserva de la Biosfera que se recorre sin prisa

Príncipe es más pequeña, más silenciosa y todavía más verde. Toda la isla y sus islotes fueron reconocidos como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2012, algo que se percibe en la forma de recorrerla: selva que llega muy cerca del mar, caminos estrechos, playas donde anidan tortugas y alojamientos que han apostado por integrarse en antiguas plantaciones o en la costa sin romper el paisaje.

La Praia Margarida Esta playa representa la esencia salvaje de Príncipe, un destino reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, donde la jungla llega hasta el mar. / Istock / Wirestock

Llegar a Príncipe da un giro al viaje. Aquí los días pueden empezar con una caminata suave por la selva, continuar con un baño en una playa casi vacía y terminar en una antigua roça reconvertida en alojamiento, donde todavía se percibe la historia del cacao. Combinar Santo Tomé con Príncipe es casi obligatorio si se busca una experiencia más completa, porque la segunda isla aporta una sensación de aislamiento y conservación difícil de encontrar incluso dentro del propio archipiélago.

Baía das Agulhas y playas donde la selva llega al mar

En Príncipe, una de las imágenes más memorables aparece desde el agua. La Baía das Agulhas muestra una sucesión de picos volcánicos cubiertos de selva que caen hacia el Atlántico, creando un perfil afilado y reconocible. La mejor forma de verla es en barco, dejando que la costa aparezca poco a poco mientras el verde baja casi hasta el mar.

Praia Piscina es una pequeña y paradisíaca cala en el extremo sur de la isla de Santo Tomé, famosa por sus aguas tranquilas y formaciones geológicas de lava que crean una piscina natural / Istock / Kehinde Temitope Odutayo

Después llegan las playas. Banana Beach, Praia Boi o Praia Macaco resumen esa idea de trópico sin exceso: arena clara, vegetación cerrada detrás y muy poca infraestructura alrededor. La experiencia no consiste en buscar una playa “perfecta”, sino en dedicar tiempo a varias, bañarse, caminar por la orilla y notar cómo cada una tiene una forma distinta de silencio, sombra y mar.

Dónde dormir en Santo Tomé y Príncipe: entre cacao, selva y Atlántico

En un destino así, elegir bien dónde dormir cambia mucho el viaje. En Santo Tomé, alojarse cerca de antiguas roças permite estar más cerca de la historia del cacao y de los recorridos por el interior; en la costa, la experiencia mira más al mar, a los pueblos pesqueros y a los trayectos escénicos por carretera.

La zona de Santana en la isla de São Tomé destaca por su proximidad a playas vírgenes y tranquilas, siendo un punto de acceso a la belleza natural inexplorada del país. / Istock

En Príncipe, algunos alojamientos ocupan antiguas plantaciones restauradas y otros se abren directamente a la playa. Esa elección define la forma de vivir la isla: desayunar rodeado de selva, salir en barco desde la costa, caminar por senderos cercanos o escuchar el mar al caer la noche. Aquí el alojamiento no es una pausa entre visitas; es una de las maneras más claras de entrar en el ritmo del archipiélago.

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Pensar en Santo Tomé y Príncipe despierta muchas preguntas desde el primer momento: cómo combinar las dos islas, cuántos días dedicar a Príncipe, qué playas elegir, cómo integrar las roças de cacao o qué alojamientos encajan mejor con el tipo de viaje. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite diseñar un recorrido coherente.

Banner 2000x750 Viajar Santo Tome y Principe El Periodico PANGEA v2 / PANGEA The Travel Store

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en ajustar la ruta a tu ritmo, con más naturaleza, más playa, más historia del cacao o más días en Príncipe si buscas una experiencia más auténtica. Porque en un destino así no se trata de verlo todo, sino de diseñar un viaje que conserve la calma que hace especiales estas islas.

¿Estás pensando en viajar a Santo Tomé y Príncipe y quieres diseñar un viaje a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.