Una de las antiguas capitales imperiales mejor conservadas de Asia: miles de torii rojos, templos de madera y un barrio de geishas

Tradicionalmente se conoce Kioto como la capital histórica de Japón, pero la ciudad alberga muchos matices. Aquí un mismo día puede comenzar bajo los miles de torii rojos de Fushimi Inari, continuar con una ceremonia del té y terminar entre las casas tradicionales y los faroles de Gion. Una cosa es cierta: viajar a Kioto permite acercarse a la cultura japonesa a través de sus templos, jardines, barrios históricos y rituales cotidianos.

También es innegable que la antigua capital imperial mantiene una escala y un ritmo diferentes a los de Tokio u Osaka. Los grandes santuarios se alternan con calles estrechas, jardines zen, casas de madera y restaurantes en los que la presentación importa tanto como el producto. Incluso los trayectos entre visitas forman parte del recorrido.

La belleza de los templos de Kioto / Unsplash / Romeo A

Por qué Kioto conserva la cara más tradicional de Japón

La historia de Kioto se reconoce en sus templos, santuarios y barrios de madera, pero también en prácticas que siguen presentes en la ciudad. La ceremonia del té, las cenas kaiseki, los alojamientos tradicionales y la cultura vinculada a las geishas convierten el patrimonio en una experiencia que va más allá de la contemplación.

Gion representa bien esa continuidad. Sus calles empedradas, las antiguas machiya y los faroles que se encienden al final de la tarde conservan una imagen reconocible de la ciudad. Aunque es posible cruzarse con alguna geisha, conviene recorrer el barrio con respeto y sin convertir a sus habitantes en una atracción.

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Qué ver en Kioto: Fushimi Inari, Kiyomizu-dera, Gion y Arashiyama

Recorrer Kioto en una parada en tu viaje por Japón tiene que cubrir tres miradas complementarias: templos, barrios históricos y paisajes naturales.

Fushimi Inari-taisha es uno de los grandes símbolos de Kioto. Sus miles de torii rojos forman corredores que ascienden por la montaña y pierden afluencia después de los primeros tramos. En Kiyomizu-dera, la protagonista es una gran estructura de madera ensamblada sin clavos, levantada sobre una ladera boscosa desde la que se contempla parte de la ciudad.

El Kinkaku-ji, conocido como Pabellón Dorado, se refleja sobre un estanque rodeado por un jardín tradicional. Gion conserva una imagen más urbana del pasado de Kioto, con calles empedradas, antiguas machiya, faroles y una cultura estrechamente vinculada a las geishas, mientras que Arashiyama, un corredor de altos tallos de bambú, sustituye la arquitectura por vegetación. Acudir temprano o al final del día permite recorrerlo con menos visitantes y prestar atención al sonido del viento entre las cañas.

Los templos japoneses llevan atrayendo a los viajeros desde hace siglos / Unsplash / Ice Tea Jo

Qué experiencias culturales merece la pena vivir en Kioto

Asistir a una ceremonia del té permite conocer la atención que la cultura japonesa dedica a los movimientos, los objetos y la hospitalidad. La preparación del matcha, la disposición de los utensilios y el silencio forman parte de un ritual en el que cada gesto tiene una función.

Alojarse en un ryokan permite entender otra dimensión de la arquitectura japonesa. El uso de la madera, los tatamis, los futones y la relación entre las habitaciones y el jardín responden a un diseño pensado para mantener el contacto con la naturaleza y reducir los elementos innecesarios; y en muchos casos lleva asociado una cena kaiseki.

Estas experiencias requieren conocer algunas normas básicas: hay que quitarse los zapatos cuando se indique, mantener un tono bajo en templos y transportes y evitar las propinas. Dar y recibir objetos con ambas manos es también una forma sencilla de mostrar respeto.

El Santuario Fushimi Inari-Taisha en Kioto, Japón / Unsplash / David Emrich

Qué comer en Kioto: una gastronomía reconocida por la UNESCO

Kioto permite acercarse al washoku, la cocina tradicional japonesa reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2013. Su lógica parte de la estacionalidad y del equilibrio entre arroz, pescado, verduras y preparaciones basadas en dashi. El calendario influye tanto en los ingredientes como en la presentación de cada plato.

La cena kaiseki que sirven algunos ryokan reúne pequeñas elaboraciones presentadas en un orden preciso. La ceremonia del té introduce, por su parte, el matcha y los wagashi, dulces cuyo aspecto, color y forma cambian según la estación.

Para comidas más sencillas aparecen los udon y los soba, que pueden tomarse calientes o fríos, además de la tempura, el sushi y el sashimi. La cocina japonesa no se limita a los grandes restaurantes: las barras pequeñas, los mercados y los establecimientos especializados suelen trabajar con cartas muy breves.

El bosque de Nara, en Japón / Unsplash / Stephen H

Qué excursiones hacer desde Kioto: los ciervos de Nara y el castillo de Osaka

Nara fue también capital de Japón y se encuentra lo bastante cerca como para visitarla desde Kioto. Su imagen más conocida son los cientos de ciervos considerados sagrados que se mueven libremente por el parque, junto a los visitantes y los principales recintos históricos.

Osaka ofrece un cambio de registro. El castillo y sus calles comerciales se combinan con una gastronomía popular representada por platos como el okonomiyaki, el takoyaki y el kushikatsu. Incluir ambas ciudades permite añadir patrimonio y cocina urbana sin cambiar la base principal del viaje.

El Japón más tradicional está en Kioto / Unsplash / Redd Franciscod

¿Cuál es la mejor época para viajar a Kioto?

La elección de la estación más adecuada depende del objetivo que persigamos con el viaje. El otoño ofrece una alternativa marcada por el koyo, cuando las hojas adquieren tonos rojos, dorados y naranjas. El verano resulta cálido y húmedo, mientras que el invierno es frío y seco, con temperaturas medias de entre 0 y 5 °C y la posibilidad de encontrar algunos templos cubiertos de nieve.

Pero la primavera es la época más buscada por la floración de los cerezos y la tradición del hanami. Entre marzo y mayo, las temperaturas suelen situarse entre los 15 y los 20 °C, adecuadas para recorrer jardines, templos y barrios a pie.

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Cómo organizar un viaje a Kioto

Organizar Kioto dentro de una ruta por Japón exige coordinar trenes, alojamientos y reservas en temporada alta. El Shinkansen conecta Tokio con Kioto, aunque el Japan Rail Pass no siempre resulta más económico que comprar los billetes por separado. También conviene prever efectivo para templos, autobuses y pequeños restaurantes, además de contratar una tarjeta SIM, una eSIM o un dispositivo de wifi portátil.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de los asesores de PANGEA. Kioto puede combinarse con Tokio, Nara, Osaka y otras regiones del país, pero el itinerario final dependerá de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

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La primavera, el momento ideal para descubrir Japón / Unsplash / Shinichi Kotuku

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