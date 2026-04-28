La más antigua de las Siete Maravillas está en una de las ciudades más baratas del mundo: dunas blancas, cultura a raudales y bazares intactos

Podríamos rellenar un artículo entero de grandes tendencias en los viajes a Egipto. Podríamos hablar, por ejemplo, de los cruceros que atraviesan el Nilo de arriba abajo ofreciendo una visión transversal (si bien breve) del país. Y del punto exacto donde tienes que colocarte si quieres hacer la famosa foto encuadrando la pirámide y la esfinge. Pero hoy nos vamos a centrar en una parte injustamente infravalorada de la experiencia: la visita a la ciudad de El Cairo.

Aunque para muchos El Cairo es una ciudad de paso, entre sus límites se encuentran paisajes de postal con mares de dunas blancas; calles repletas de monumentos históricos, templos de diferentes confesiones y museos que atraen viajeros de la otra punta del mundo expresamente para una visita. Todo ello por unos precios de risa que la convierten en uno de los destinos más baratos del mundo.

La ciudad de El Cairo es mucho más que una parada en el viaje / Unsplash /Omar Adel

Qué ver en un viaje a El Cairo

La Gran Pirámide de Guiza: la más antigua de las Siete Maravillas del mundo

Es un tópico, pero también un imprescindible. Apenas 18 kilómetros al suroeste se alza uno de los iconos más reconocibles del planeta: la Gran Pirámide de Guiza, la más antigua de las Siete Maravillas del mundo. Rodeada por un mar de dunas blancas, este complejo funerario se extiende a lo largo de nada menos que 160 kilómetros cuadrados.

Visitarla a primera hora de la mañana permite recorrer este paisaje monumental con mayor tranquilidad. Es en ese momento cuando el silencio del desierto y la escala de las construcciones revelan la verdadera dimensión de lo que aquí ocurrió hace milenios.

Un paseo por la historia de Egipto / Istock

El Gran Museo Egipcio: 20 años de construcción para recoger milenios de historia

De vuelta a la ciudad, el nuevo Gran Museo Egipcio, abierto el 25 de noviembre de 2025, reúne colecciones que abarcan desde el periodo predinástico hasta el Egipto copto. Esta es la parada que te ayudará a comprender la magnitud de una cultura que marcó el rumbo de la historia y poner todo el viaje en perspectiva.

Entrada al Gran Museo Egipcio. / CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock

La Ciudadela de Saladino: vistas panorámicas de El Cairo

Hay un punto de El Cairo que se aprecia desde casi cualquier lugar de la ciudad. La Ciudadela de Saladino, una fortaleza medieval, está levantada sobre la colina Muzzattam. Desde aquí, las vistas panorámicas son una de las mejores postales de la urbe. ¿Su lugar más emblemático? La imponente Mezquita de Muhammad Alí, que domina el horizonte.

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Ciudadela de Saladino, El Cairo / LuisPortugal/iStock

El bazar detenido en el tiempo

Si hay un lugar donde el pulso de la ciudad se hace evidente es en sus mercados. El Khan el-Khalili, uno de los bazares más antiguos y populares, mantiene intacta su esencia comercial desde la antigüedad. Aquí todo es bullicio, regateo y estímulo sensorial: especias de colores, tejidos y objetos artesanales se convierten en el mejor souvenir. La mejor forma de conocerlo es perderse entre sus calles sin mirar el reloj.

El bazar es un compendio de estímulos / Istock

Barrios con identidad en El Cairo

Más allá del centro histórico, el barrio copto ofrece un ritmo propio. Aquí viven los cristianos de diferentes confesiones; y pasear por sus calles permite descubrir hitos arquitectónicos como la Iglesia de los Santos Sergio y Baco, la Iglesia Colgante o la Sinagoga de Ben Ezra.

En contraste, Heliópolis muestra una cara más moderna y monumental. Concebida a principios del siglo XX como un suburbio inspirado en el París de la época, es una colección de palacios y edificios singulares que parecen salidos de contexto. Es una de las zonas más interesantes de El Cairo y, además, está alejado de las rutas más transitadas.

La igleisa de San Jorge en el barrio copto de El Cairo / Istock / Dmitri Kalvan

Cómo planificar tu viaje a Egipto con parada en El Cairo

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