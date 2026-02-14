Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

Si algo queda claro es que Ibiza no es, ni mucho menos, el destino más barato para salir de fiesta. Según publica un medio británico, la isla pitiusa —históricamente considerada la capital mundial del ocio nocturno— "se ha convertido en un lujo al alcance de pocos, empujando a miles de fiesteros europeos a buscar alternativas mucho más asequibles… y con un espíritu muy similar al de la Ibiza de antaño".