Amor por las alturas: las cinco azoteas más impresionantes de Europa

Roma

Mun (Doubletree by Hilton Rome Monti Hotel)

Un lugar maravilloso para relajarse mientras frente a los ojos, a vista de pájaro, desfilan cúpulas, tejados y azoteas, bajo las que esconden auténticas joyas de siglos pasados. Incluso el Coliseo, con su silueta circular, y la magnífica Basílica de Santa María la Mayor se divisan desde esta terraza ubicada en las alturas de coctel-bar Doubletree en el hotel Hilton Rome Monti.

Un rooftop que abre a las 18.00 horas, cuando en verano es lo suficientemente temprano para seguir llevando gafas de sol. Mejor, porque así uno se acomoda sobre los mullidos sofás que se extienden bajo las sombrillas, mientras se degusta un delicioso Flamingo, un cóctel de vodka aromatizado con té de granada y ciruelas amargas.

Lisboa

Sky Bar by SEEN (Hotel Tivoli Avenida Liberdade)

Un nuevo concepto ofrece ahora el rooftop-bar favorito de Lisboa, emplazado en la azotea del mítico hotel Tivoli Avenida Liberdade, todo un icono de elegancia de la capital portuguesa. Este Sky Bar se presenta como una extensión natural del Restaurante SEEN, con el que comparte su ambiente cosmopolita, animado y sofisticado. De esta forma, el apartado gastronómico resulta espectacular, tanto como las propias vistas: casas de colores pastel que se precipitan por las colinas, la brecha del río Tajo asomando en la distancia y, a los pies, la rectilínea Avenida Liberdade, flanqueada de edificios de suntuosa arquitectura bajo los que se esconden pintorescas boutiques.

Madrid

Sky Bar (Hotel Riu)

La vertiginosa pasarela acristalada que conecta las dos secciones de este rooftop madrileño, asentado en la planta 27 del Hotel Riu, han causado tanta sensación que Sky Bar (así es como se llama) ya se cuela entre los locales más cool del viejo continente. Sólo caminar sobre el vacío, con la ciudad a los pies, justifica la visita a esta terraza, cuya entrada es de pago para los no huéspedes. Las ricas tapas y el descomunal atardecer sobre los tejados ponen el resto del encanto.

Ámsterdam

W Lounge (W Amsterdam Hotel)

Justo en el centro de esta alocada ciudad, detrás de la famosa Dam Square, encontramos W Amsterdam, un lujoso hotel de diseño, en cuyo rooftop descansa una piscina climatizada al aire libre, que es lo suficientemente larga como para hacer largos mientras se disfruta de la apabullante vista al adyacente Palacio Real. El bar (W Lounge) ofrece tragos clásicos y vanguardistas que son un must en la noche holandesa. Y por si aprieta el hambre, hay cinco restaurantes debajo, incluidos Mr Porter, The Butcher y The Duchess, que tiene Estrella Michelin.

Londres

Coq d’Argent

Cuentan las malas lenguas que la reina Isabel llegó en helicóptero a este rooftop para asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2012. Algo que nada extraña si tenemos en cuenta la impresionante panorámica que se despliega desde este rooftop bar y restaurante, que es como un jardín cubierto, pero, claro, en las alturas. Un lugar situado en el corazón de la ciudad del Támesis, muy cerca de atracciones tan solicitadas como la Catedral de San Pablo, la Torre de Londres, el Tower Bridge y el Southbank. En los fogones, el chef Damien Rigollet utiliza los mejores ingredientes para crear su clásico menú francés con sabores contemporáneos.