El rincón más auténtico del sur de Estados Unidos se descubre entre acordeones, cangrejos de río y pueblos donde aún late la herencia francesa

Luisiana es conocida por sus grandes festivales y sus legendarios paisajes delineados por pantanos y bayous. Pero más allá de estos encantos, el estado revela otros muchos atractivos que han de ser descubiertos alrededor de una mesa, escuchando música en una fiesta popular o charlando con sus gentes. Una fascinante forma de dejarse impregnar por su vibrante esencia.

Los festivales populares son una de las mejores formas de vivir la música y la cultura cajún. / LUCIUS A. FONTENOT

En el territorio, la herencia acadiana, criolla, francesa y africana se han mezclado durante siglos dando lugar a una atractiva cultura que lo diferencia del resto de Norteamérica.

Una cultura única

Al sur del estado, la identidad cajún es la gran protagonista. Latente en música, gastronomía y otras tradiciones; se puede sentir en comunidades, mercados y celebraciones populares.

Los orígenes de esta cultura se remontan al siglo XVIII, cuando miles de acadianos, los descendientes de los colonos franceses, fueron expulsados de Canadá. Se establecieron en estas tierras pantanosas, adaptándose a su orografía y construyendo un estilo de vida estrechamente ligado al territorio.

En la actualidad, localidades como Lafayette muestran cómo han sabido preservar sus tradiciones. A unos kilómetros, las tranquilas calles de Breaux Bridge, repletas de galerías de arte y restaurantes familiares invitan a experimentar la hospitalidad de sus gentes. Pero la capital mundial del cangrejo de río no es la única donde sentir la herencia acadiana. En St. Martinville, la arquitectura, la lengua y los numerosos festejos que tienen lugar a lo largo del año, son más muestras de la autenticidad cajún.

El acordeón es uno de los instrumentos esenciales de la tradición musical cajún. / Maggie Bowles

Saborear Luisiana

Pocos estados del país pueden presumir de tener una gastronomía tan rica y variada como Luisiana. En sus mesas se mezclan a la perfección la cocina cajún y la criolla. Una combinación de ingredientes europeos, africanos, caribeños e indígenas que narran la historia del territorio.

El gumbo es uno de sus platos más icónicos, un sabroso guiso elaborado con carnes, mariscos, verduras y especias. Otro símbolo culinario de Luisiana es jambalaya, al que se suma el arroz como protagonista para fundir tradiciones gastronómicas de distintos continentes. Por su parte, el boudin, un embutido popular en la región, nunca falta en mercados y festivales gastro.

Los cangrejos de río son uno de los grandes símbolos gastronómicos del sur de Luisiana. / Maggie Bowles

En crawfish étouféé sobresale en muchos pueblos de Luisiana. Consiste en un preparado realizado con cangrejos de río cocinados en salsa aromática.

Los sonidos de Luisiana

La música también cuenta la historia de Luisiana gracias a sus ritmos capaces de transformar cualquier reunión sencilla en una fiesta. Encargada de transmitir recuerdos, historias y valores durante generaciones, ofrece una emocionante conexión con el territorio.

Los estilos cajún y zydeco son la base sobre la que se asientan los sonidos del estado / Tim Mueller

Los estilos cajún y zydeco son la base sobre la que se asientan los sonidos del estado, donde el acordeón y el violín arranca a toda la comunidad local, pero también a cualquier visitante. Es habitual encontrar actuaciones en cualquier local, pero aún lo es más unirse a un grupo de desconocidos y acabar bailando con ellos.

Pero el gran tesoro de Luisiana son las personas que conservan toda esta identidad y la comparten, abiertamente, con todos aquellos que se animan a recorrer este estado cargado de autenticidad.