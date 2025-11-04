De Alsacia a los tejados de Estrasburgo: recorriendo la ruta del Gran Este de Francia entre castillos y catedrales

Ese viejo Metz emociona en otros monumentos como la Puerta de los Alemanes, que parece un castillo del Medievo por su puente y sus torres defensivas instaladas en el recinto amurallado, o el antiguo Palacio Obispal, hoy mercado cubierto donde resulta imprescindible degustar una quiche Lorraine con bacon, jamón y huevo en Chez Mauricette (10,75 euros), y la plaza medieval de Saint Louis con sus soportales y sótanos sorprendentes. La ciudad más moderna se halla en el Barrio Imperial, ideado por el káiser Guillermo II tras la anexión de Metz a Alemania en 1870. Su arquitectura puede admirarse en la espectacular estación de tren, una de las más hermosas de Europa, o en la oficina de Correos en un nuevo barrio funcional y pintoresco, pero estas construcciones con aire prusiano ya van a la zaga del Centro Pompidou Metz, una sucursal del célebre museo de París que exhibe la mayor colección de arte moderno de Europa. El edificio, con su llamativo tejado que simula un sombrero chino, fue diseñado por el japonés Shigeru Ban y está construido con madera laminada recubierta de fibra de vidrio. En 2025 cumple su XV aniversario con dos nuevas exposiciones, Endless Sunday y Copyists, que reúnen obras de la colección parisina, del Museo del Louvre y de otros coleccionistas del mundo.