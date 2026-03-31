Los Alpes del Sur, un parque de belleza única y un cabo lleno de lobos marinos: así es la Costa Oeste de Nueva Zelanda, parada de la próxima Expedición VIAJAR
El próximo mes de noviembre, partiremos hacia Nueva Zelanda en una nueva Expedición VIAJAR, con la compañía del director de la revista, Josep María Palau, en busca de los tesoros del país.
Nuestro primer contacto con la espectacular Costa Oeste neozelandesa será Cape Foulwind, donde tendremos la oportunidad de visitar la colonia de lobos marinos, habitantes permanentes de esta zona. Este recorrido es uno de los tantos que haremos en la próxima Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda. Organizada por la revista VIAJAR y GRAND azulmarino, partirá hacia el país el próximo mes de noviembre en uno de los viajes de aventura más fascinantes que organizamos este año.
|Información expedición a Nueva Zelanda
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Siguiendo hacia el sur, nuestro destino final será Punakaiki, una pintoresca localidad en la costa oeste de la Isla del Sur, bordeando el mar de Tasmania. Punakaiki es la puerta de entrada al Parque Nacional de Paparoa, una región de una belleza única. En Punakaiki, nos maravillararemos con las famosas Pancakes Rocks, ubicadas en Dolomite Point, al sur de la población. Estas rocas calizas erosionadas ofrecen un espectáculo natural impresionante, donde las olas del mar crean un fenómeno visual impactante al romper a través de respiraderos verticales durante la marea alta. Su forma recuerda a una pila de tortitas, de ahí su peculiar apodo.
Continuaremos nuestro emocionante viaje a lo largo de la espectacular Costa Oeste. En el camino, haremos una parada en la encantadora Hokitika, donde disfrutaremos de un breve paseo para explorar sus encantos. Finalmente, llegaremos a nuestro destino: Franz Josef, una sorpresa que no nos dejará indiferentes.
Nueva Zelanda tiene varios glaciares espectaculares, la mayoría situados en los Alpes del Sur en la Isla Sur. Los glaciares Fox y Franz Josef -algunos de los más grandes y visitados de Nueva Zelanda- descienden de las montañas en medio del verdor y frondosidad de un bosque templado lluvioso hasta los 300 metros por encima del nivel del mar. Son fácilmente accesibles a pie, por ello son los más populares entre los visitantes.
Ambos glaciares están ubicados en la zona Te Wähipounamu, el sudoeste de Nueva Zelanda, que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Una región que es toda una lección de geología de la Tierra y que, además de los citados glaciares, incluye 15 fiordos, 13 terrazas marinas boscosas a lo largo de la costa de Waitutu...
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