Los Alpes del Sur, un parque de belleza única y un cabo lleno de lobos marinos: así es la Costa Oeste de Nueva Zelanda, parada de la próxima Expedición VIAJAR

Siguiendo hacia el sur, nuestro destino final será Punakaiki, una pintoresca localidad en la costa oeste de la Isla del Sur, bordeando el mar de Tasmania. Punakaiki es la puerta de entrada al Parque Nacional de Paparoa, una región de una belleza única. En Punakaiki, nos maravillararemos con las famosas Pancakes Rocks, ubicadas en Dolomite Point, al sur de la población. Estas rocas calizas erosionadas ofrecen un espectáculo natural impresionante, donde las olas del mar crean un fenómeno visual impactante al romper a través de respiraderos verticales durante la marea alta. Su forma recuerda a una pila de tortitas, de ahí su peculiar apodo.