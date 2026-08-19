De los Alpes al lago de Como a bordo del tren más bonito de Europa: así será la nueva Expedición VIAJAR a Suiza e Italia

Hay muchas formas de cruzar la frontera desde Suiza hasta Italia, pero ninguna explica tan bien la distancia entre ambos países como el Bernina Express. El tren parte entre glaciares y cumbres nevadas, se abre paso por túneles y viaductos y termina descendiendo hacia un paisaje de viñedos. Al otro lado de la ventanilla, la arquitectura alpina va dejando sitio a las casas italianas y la nieve, a una mesa con Nebbiolo y bresaola.

Ese cambio paulatino de escenario vertebra la nueva Expedición VIAJAR, que partirá hacia Suiza y el norte de Italia en septiembre de 2026; y en mayo de 2027. Durante seis días, el recorrido enlazará la Alta Engadina con Tirano, el Lago de Como y Milán. Por el camino habrá trenes panorámicos, jardines napoleónicos, hoteles con más de un siglo de historia, paseos privados en barco y una aproximación a la moda milanesa que irá bastante más allá de mirar escaparates.

Zúrich es la primera parada de esta Expedición / Unsplash / Bryan Dijkhuizen

El recorrido de la Expedición VIAJAR a Suiza e Italia

La expedición comenzará en Zúrich, desde donde el grupo se trasladará hasta Chur para tomar el primer tren panorámico. El paisaje se irá elevando lentamente hasta alcanzar St. Moritz/Pontresina, en el valle de la Engadina. Allí espera el Grand Hotel Kronenhof, un hotel de 175 años de historia cuyo aspecto palaciego hace bastante comprensible que se lo conozca como la gran dama de los Alpes. La primera jornada terminará entre su spa y una cena de cocina local.

Al día siguiente no habrá que esperar a llegar a ningún sitio para que empiece la parte importante del viaje. El grupo subirá a la clase panorámica del Bernina Express, uno de esos escasos trenes capaces de convertir varias horas sentado en el plan principal de una jornada.

El tren atraviesa de parte a parte el paisaje montañoso suizo / Unsplash / Johannes Hofmann

Sus grandes ventanales acompañan al ferrocarril en el ascenso por los Alpes, entre lagos de altura, glaciares y viaductos levantados en lugares de infarto. Las líneas del Albula y el Bernina del Ferrocarril Rético, junto con el paisaje que atraviesan, fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco por su valor técnico y por la forma en que se integran en la montaña.

El Bernina Express terminará su recorrido en Tirano. Apenas habrá hecho falta cruzar unos kilómetros para cambiar de clima, idioma y cocina. La localidad se encuentra en la Valtellina, una zona del norte de Lombardía donde los viñedos se cultivan en terrazas sobre las laderas y la uva Nebbiolo adquiere carácter de montaña. Aquí se probarán los vinos y la bresaola artesanal de la región, con posibilidad de acercarse también a los baños termales de Bormio.

El Lago de Como es el destino de ensueño de muchos / Unsplash / Jef Willemyns

A continuación, la expedición pondrá rumbo a Bellagio. La localidad ocupa el extremo del promontorio en el que el lago de Como se divide en dos brazos y, por tanto, uno de los lugares más estratégicos —y fotografiados— de toda su orilla.

El grupo se alojará durante dos noches en el Grand Hotel Villa Serbelloni, en habitaciones con vistas al lago. El edificio, convertido en hotel en 1873, conserva los interiores ornamentados, las escalinatas y los grandes salones de una residencia aristocrática. La primera noche incluirá una cena en Mistral, el restaurante del hotel.

Algunas de las villas del Lago de Como tienen jardines visitables / Unsplash / Nikol Shtereva

La mañana siguiente estará dedicada a mirar Bellagio desde el agua. Una lancha privada recorrerá algunos de los pueblos que rodean el lago, como Varenna y Tremezzo, antes de bordear la península. Desde allí se entiende mucho mejor la geografía de este lago con forma de Y invertida, rodeado de montañas y salpicado de villas que llevan siglos compitiendo por la mejor parcela.

Una de ellas es Villa Melzi d’Eril, construida entre 1808 y 1810 para Francesco Melzi d’Eril, duque de Lodi, vicepresidente de la República Italiana bajo Napoleón y, más tarde, gran canciller del Reino de Italia. La residencia no se visita, pero sí sus jardines de estilo inglés, diseñados por el arquitecto Luigi Canonica y el botánico Luigi Villoresi. Estatuas, árboles exóticos y senderos junto al agua componen uno de los paseos más reconocibles de Bellagio. La jornada continuará por el centro histórico y terminará en una bodega con una cata de vinos.

Milán, la ciudad de la moda y el diseño / Unsplash / Fernando Meloni

El viaje terminará en Milán, que puede parecer un giro brusco después de varios días entre montañas y lagos, pero en realidad comparte con las paradas anteriores su afición por hacer bien las cosas bonitas. Aquí ese interés se manifiesta en iglesias, galerías cubiertas, edificios racionalistas, talleres de moda y restaurantes.

La primera visita recorrerá el Castello Sforzesco, la Via Dante, las plazas del Cordusio y de los Mercanti, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II y el teatro de La Scala. También llegará hasta la iglesia de Santa Maria delle Grazie para contemplar La última cena de Leonardo da Vinci, una de las pinturas murales más importantes de la historia del arte y, todavía hoy, una de las razones más poderosas para viajar a Milán.

La última mañana, un guía y un personal shopper acompañarán al grupo por el Quadrilatero della Moda, con acceso a boutiques, salas de exposición y el espacio de un joven diseñador que trabaja en el límite entre la moda y el arte. El recorrido continuará en una galería y tienda conceptual instalada en un edificio del siglo XVIII, donde conviven instalaciones, objetos de diseño, ediciones limitadas, ropa y accesorios. Una visita privada a un atelier pondrá fin al viaje antes del traslado al aeropuerto.

Uno de los lugares más sociales de Milán es el Navigli / Unsplash / Szymon Fischer

Destacados del viaje

ST. MORITZ Y PONTRESINA

El primer tren panorámico partirá de Chur y se internará en la Alta Engadina hasta alcanzar St. Moritz/Pontresina. El alojamiento será el Grand Hotel Kronenhof, un establecimiento histórico con spa y 175 años de trayectoria.

BERNINA EXPRESS

El trayecto ferroviario cruzará los Alpes suizos en clase panorámica, entre glaciares, viaductos y lagos de altura. Las líneas del Albula y el Bernina y el paisaje que atraviesan forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

TIRANO Y LA VALTELLINA

La primera parada italiana permitirá conocer los vinos elaborados con Nebbiolo de montaña, la bresaola artesanal y los viñedos en terrazas de la Valtellina. También se contempla la posibilidad de visitar los baños termales de Bormio.

BELLAGIO Y EL LAGO DE COMO

Una lancha privada recorrerá Bellagio, Varenna y Tremezzo. El programa incluye dos noches en el Grand Hotel Villa Serbelloni, una visita guiada a los jardines de Villa Melzi d’Eril y una cata de vinos en el centro histórico.

MILÁN

La estancia combinará los grandes monumentos de la ciudad —el Duomo, La Scala, el Castello Sforzesco y La última cena— con su arquitectura, su gastronomía y su industria creativa. Un personal shopper acompañará al grupo por el Quadrilatero della Moda y se accederá de forma privada a un atelier.