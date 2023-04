Nos adentramos en Tonopah, el pueblo más embrujado de Estados Unidos

Además, incluyen varios mensajes de advertencia sobre los hechos paranormales que puedas sufrir durante la estancia: "Al visitar The Clown Motel, usted reconoce que puede encontrar interacciones con fenómenos espirituales y/o inexplicables y/u otras actividades o interacciones inexplicables, inusuales o paranormales que pueden incluir riesgos que pueden ser o no previsibles. The Clown Motel no se hará responsable de ninguna lesión corporal, daño a la propiedad personal, angustia emocional, muerte u otro daño causado por lo anteriormente mencionado".