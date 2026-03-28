Este pueblo fronterizo se conoce como la 'Segovia portuguesa': esconde una joya construida en el siglo XVI, de 31 metros de altura y que rodea la ciudad

La construcción del acueducto comenzó en 1537, durante el reinado de Juan III de Portugal quien encargó este proyecto al arquitecto Francisco de Arruda. El objetivo era asegurar un suministro estable de agua para un municipio que dependía de recursos limitados y que, en determinados momentos, tenía dificultades para abastecerse. Pero no fue hasta 1620, tras numerosas interrupciones, que finalmente corrieron las aguas del acueducto dentro de las primeras murallas de la ciudad hasta llegar a una fuente provisional. Dos años más tarde, se completó la Fuente de la Misericordia, donde finalizó el recorrido.