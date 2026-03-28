Este pueblo fronterizo se conoce como la 'Segovia portuguesa': esconde una joya construida en el siglo XVI, de 31 metros de altura y que rodea la ciudad
El acueducto de Amoreira se extiende durante kilómetros y se integra en el paisaje antes de alcanzar la ciudad de Elvas, en la frontera con España.
Durante siglos, el abastecimiento de agua fue uno de los principales problemas de Elvas, una pequeña ciudad portuguesa a tan solo 10 kilómetros de Badajoz. La solución llegó con la construcción del acueducto de Amoreira, una infraestructura que transformó por completo la ciudad.
El acueducto se acerca a la ciudad mediante una sucesión de arcos que va cambiando según el relieve que encuentra a su paso. Por eso, en algunos tramos el acueducto discurre a menor altura, mientras que en otros se eleva con varios niveles superpuestos. A medida que se avanza hacia el núcleo urbano, la estructura se vuelve más compacta y el acueducto alcanza mayor altura.
Aunque no rodea completamente esta ciudad de la región del Alentejo, sí queda muy próximo a su perímetro y desde ciertos puntos, los arcos se alinean con las murallas y refuerzan la sensación de que todo forma parte de un conjunto.
Una obra del siglo XVI para garantizar el abastecimiento de agua
Desde la época de ocupación árabe, Elvas se abastecía con el pozo de Alcalá, cerca del antiguo Palacio Episcopal. Pero con el crecimiento de la población, el pozo dejó de ser suficiente.
La construcción del acueducto comenzó en 1537, durante el reinado de Juan III de Portugal quien encargó este proyecto al arquitecto Francisco de Arruda. El objetivo era asegurar un suministro estable de agua para un municipio que dependía de recursos limitados y que, en determinados momentos, tenía dificultades para abastecerse. Pero no fue hasta 1620, tras numerosas interrupciones, que finalmente corrieron las aguas del acueducto dentro de las primeras murallas de la ciudad hasta llegar a una fuente provisional. Dos años más tarde, se completó la Fuente de la Misericordia, donde finalizó el recorrido.
El acueducto supera los ocho kilómetros de longitud y cuenta con 843 arcadas de arcos superpuestos y pilares. En algunos puntos alcanza alturas cercanas a los 30 metros, apoyándose en estructuras de varios niveles.
Elvas, una ciudad fortificada en la frontera
Elvas forma parte de un conjunto fortificado declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su posición estratégica, junto a la frontera con España, marcó su evolución durante siglos y puede presumir de albergar la mayor colección de fortificaciones-baluarte del mundo.
El sistema defensivo de Elvas incluye murallas abaluartadas, fuertes exteriores y otros elementos militares. Todo este carácter defensivo se mantiene visible en el trazado de calles y en la relación entre la ciudad y su entorno.
Anímate a cruzar la frontera combinándolo con una escapada a Badajoz. Recorrer los principales lugares que ver en Elvas no te llevará más de un par de horas, pero no reduzcas toda tu visita al acueducto y acércate también al castillo de Elvas (el mejor mirador de la ciudad y, además, es gratuito), al Fuerte de Santa Lucía (Fortaleza de Santa Luzia) y el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia (Nossa Senhora da Graça).
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