7 viajes legendarios que todo viajero debería hacer una vez en la vida: representan el culmen de la belleza de nuestro mundo

Todos tenemos una lista de viajes para hacer una vez en la vida. Pero no va de eso el tema de hoy, la cosa va de los viajes legendarios que sabes, con total probabilidad, que dificilmente tendrás la oportunidad de viajar hasta esos destinos; y si surge, será la única. Por los motivos que sean: económicos, distancia, dificultad, simbolismo o incluso rareza.

Y como de eso sabemos bastante en VIAJAR, hemos elaborado una lista con los 7 viajes legendarios que sí o sí hay que hacer una vez en la vida. No es fácil elegirlos, como tampoco lo es reemplazarlos por otros destinos. Porque estos son realmente únicos.

Adriana Fernández

7 viajes únicos, 7 experiencias irrepetibles

Antártida

La Antártida es un destino irrepetible, y en extinción. / Istock / Ray Hems

¿Cuántas veces crees que puedes tener la oportunidad de hacer una expedición polar a la Antártida? Seguramente pocas, o incluso ninguna. Por eso se antoja como un destino irrepetible para cualquier viajero que quiera conocer el continente más remoto del planeta. Navegar entre icebergs, ver colonias de pingüinos y sentir el aislamiento más absoluto no se parece a nada más en la Tierra.

Machu Picchu

La ciudad perdida de los incas. / Istock

Machu Picchu sí, pero por el camino inca. Y ese es el punto de inflexión que lo cambia todo. Porque no es lo mismo llegar hasta la ciudad perdida de los incas en una caminata que puede alargarse durante varios días, que hacerlo cómodamente en tren y rodeado de hordas de turistas. En este caso, la combinación de leyenda, historia y esfuerzo físico es la clave que hace de este viaje a lo profundo de Perú algo legendario.

Safari en el Serengeti

El ecosistema de excepcional biodiversidad natural que alberga la mayor variedad de fauna de África. / Istock / Cezary Wojtkowski

Hay quien se echa a temblar al mencionar la palabra safari, podemos entenderlo. Pero esto es otra cosa: hablamos de contemplar un espectáculo único de la naturaleza, ese momento en el que más de 1.5 millones de ñus, gacelas y cebras se desplazan por los más de 800 kilómetros que separan Tanzania y Kenia en un viaje continuo en busca de agua y pastos frescos para alimentarse y que incluye el peligroso cruce del río Mara. Por el camino, miles de depredadores al acecho, habitantes de un ecosistema de una excepcional biodiversidad que alberga la mayor variedad de fauna de África. Y eso incluye ‘los cinco grandes’ (león, leopardo, elefante africano, rinoceronte y búfalo cafre). Es el espectáculo de la Gran Migración del Serengeti.

Auroras Boreales

Como una sinfonía polar, es la magia de las auroras boreales. / Istock / JWJP

Ver una aurora boreal no es difícil (últimamente pueden suceder incluso fuera de los destinos habituales). Pero ir a buscarlas en una noche cerrada, a -20 grados bajo cero, sobre un terreno gélido y completamente cubierto de nieve, después de horas de espera en los paisajes helados de Noruega o Islandia, es otra cosa. Solo entonces, si de manera fortuita (la aurora no se anuncia, no es previsible, simplemente aparece o no) el cielo se ilumina y comienza a bailar al son de una melodía tan silenciosa como la noche polar, es cuando sucede la magia.

Ruta 66

El viaje no es el destino, sino el trayecto y todo lo que va sucediendo por la carretera. / Istock / Wolfgang Gafriller

Este es otro de esos viajes icónicos que no se pueden hacer en ningún otro lugar del planeta. Hay muchas rutas, muchas carreteras que atraviesan países por trazados ya en desuso (con suerte), pero ninguna como la Ruta 66 de Estados Unidos. Un viaje mítico al corazón de USA por una carretera infinita (y con pocas curvas) que simboliza la libertad. En este caso, el viaje no es el destino, sino el trayecto y todo lo que va sucediendo: desde sus moteles de carretera, y el estilo de vida vintage, a la cultura americana más profunda.

Petra y el Wadi Rum

No es Marte, es el desierto del Wadi Rum, en Jordania. / Istock / s

El desierto del Wadi Rum, en Jordania, es el escenario de este viaje legendario que lleva hasta una ciudad tallada en la roca hace más de 2000 años. Un paisaje rojizo y hostil al este del valle del rift que ha sido moldeado por el tiempo tras millones de años de evolución; de hecho, se sabe que en los orígenes, antes de ser un desierto, formaba parte del Mar Rojo. Es patrimonio de la humanidad. Atravesarlo y dormir una noche en él son el paso imprescindible para alcanzar Petra, el complejo arqueológico de Jordania considerado como una de las nuevas 7 maravillas del mundo.

Salar de Uyuni

Es el mayor desierto de sal de todo el planeta. / Istock

Bolivia cuenta con un paisaje único en el mundo: el salar de Uyuni, el mayor desierto de sal de todo el planeta. Un paisaje blanco y centelleante, casi surrealista, de más de 10000 kilómetros cuadrados. La magia sucede en la época de lluvias: cuando el desierto se inunda y provoca un efecto ncreíble, transformando este lugar en el espejo natural más grande del mundo, una imagen que no tiene fin y que parece perderse en el horizonte.