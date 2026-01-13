7 viajes que deberías hacer antes de los 60 años: lugares impresionantes del mundo capaces de encogerte el alma

La capital de Corea del Sur está ganando cada vez más popularidad como destino turístico. En ella encontrarás monumentos como el Templo Jogyesa, el cual es el templo budista más importante de la ciudad; el Santuario de Jongmyo, construido a finales del siglo XIV; o el Palacio de Changdeokgung, que es uno de los cinco Grandes Palacios construidos en la ciudad durante el reinado de la Dinastía Joseon. También debes visitar el barrio de Myeongdong, el cual está lleno de vida y es perfecto para probar la gastronomía del país, o el barrio de Ikseo-dong, entre otros.