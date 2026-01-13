7 viajes que deberías hacer antes de los 60 años: lugares impresionantes del mundo capaces de encogerte el alma
Son sitios que no puedes perderte y que representan la diversidad de nuestro planeta.
Viajar es algo que nos gusta todos y es un privilegio poder hacerlo. Siempre es un regalo conocer el mundo y descubrir lugares nuevos independientemente de la edad que se tenga. En cada etapa de nuestra vida nuestro ritmo vital va cambiando, y con él nuestros gustos, por lo que es posible que con 30 años no queramos conocer los mismos lugares que con 50.
Por eso, aquí te traemos unos destinos que debes conocer antes de los 60. No significa que si superas esa cifra no puedas visitarlos, pero creemos que antes de esa edad es cuando es más posible que te llamen la atención. Sin embargo, los visites cuando los visites, los vas a disfrutar igual. El mundo está lleno de lugares impresionantes, pero aquí te traemos algunos que consideramos parte de los mejores.
7 destinos imprescindibles
El mundo está lleno de lugares increíbles que debes visitar al menos una vez en la vida y todos los continentes son capaces de dejarte con la boca abierta. Por eso, aquí van 7 sitios que representan a la perfección la diversidad de nuestro planeta y su gran belleza.
Río de Janeiro
Es una de las ciudades más impresionantes de Brasil y en ella se encuentra el famoso Cristo Redentor. Además, posee playas como la de Ipanema y la de Copacabana. Aparte de disfrutar de toda la naturaleza que caracteriza a la ciudad, en Río de Janeiro también podrás visitar lugares como el barrio de Santa Teresa, por donde pasa el mítico tranvía amarillo, o la Escalera de Selarón, una obra llena de color hecha por el artista Jorge Selarón.
Fiordos Noruegos
Para conocer el segundo destino hay que viajar al norte de Europa, a Noruega, donde disfrutarás de un paisaje propio de la inmensa naturaleza de los países nórdicos. Allí encontrarás Geirangerfjord y Nærøyfjord, dos de los fiordos más impresionantes que existen y considerados Patrimonio de la Humanidad. Además, podrás realizar rutas increíbles que te llevarán a sitios como Preikestolen o Trolltunga, dos de los lugares naturales más bonitos del mundo.
Seúl
La capital de Corea del Sur está ganando cada vez más popularidad como destino turístico. En ella encontrarás monumentos como el Templo Jogyesa, el cual es el templo budista más importante de la ciudad; el Santuario de Jongmyo, construido a finales del siglo XIV; o el Palacio de Changdeokgung, que es uno de los cinco Grandes Palacios construidos en la ciudad durante el reinado de la Dinastía Joseon. También debes visitar el barrio de Myeongdong, el cual está lleno de vida y es perfecto para probar la gastronomía del país, o el barrio de Ikseo-dong, entre otros.
Marrakech
Conocida como la “Ciudad Roja”, es una de las ciudades más turísticas de Marruecos y cuenta con lugares como la Mezquita Koutoubia, la más importante de la ciudad; la Medersa Ben Youssef, la escuela musulmana más grande del país; o el Jardín Secreto, de estilo árabe-andalusí. Sin embargo, el principal reclamo de Marrakech es El Zoco, un laberinto lleno de puestos árabes tradicionales en el que encontrarás productos de todo tipo.
El Gran Cañón del Colorado
Se encuentra en Arizona, Estados Unidos, y sus vistas llenas de colores rojizos y anaranjados te harán sentir que has viajado a Marte. Fue creado por el flujo del río Colorado durante más de 2 millones de años y es el lugar perfecto para ver el amanecer y/o atardecer, realizar una de todas las rutas que ofrece o hacer un picnic. Aunque no tiene tanto para ver, es tan bonito que parece de otro planeta.
Gold Coast
Para visitar la ‘Costa Dorada’ hace falta trasladarse a Australia, donde encontrarás una ciudad con unas playas de ensueño y con una vida social increíble. Es perfecta para los más aventureros, pues en ella podrás ir a parques de atracciones, hacer surf o incluso tirarte en paracaídas. No obstante, también es ideal si lo que buscas es descansar, pues sus playas son aptas para todo tipo de público. Además, Australia es el hogar de animales de diferentes especies como koalas, canguros o ballenas.
Estambul
El último lugar es la famosa ciudad turca, en la que podrás visitar lugares como Santa Sofía, construida en el siglo VI; la Mezquita Azul, construida por orden del Sultán Ahmed I a principios del siglo XVII; o la Torre Gálata, la cual ofrece una vista de 360 grados de la ciudad. Además, en tan solo una hora en avión podrás llegar a la Capadocia, donde podrás hacer un inolvidable vuelo en globo.
