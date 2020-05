7 planes en 7 destinos de Europa para cuando abran las fronteras

Alemania celebra a Beethoven

Los alemanes desean seguir siendo nuestros compañeros de viaje y por eso han actualizado el contenido de su página web con oferta digital e inspiracional, accesible para cualquier usuario desde su casa. Para esta temporada la estrella es Ludwig van Beethoven, de quien se cumple el 250 aniversario de su nacimiento en Bonn. Se puede disfrutar de un previo de esta efeméride en la que fuera capital de la RFA hasta la reunificación alemana con la app del recorrido de Beethoven BTHVN Story y BTHVN Region, pensada para su uso exclusivamente en móviles, que ofrece un recorrido por los diferentes temas y facetas que marcaron la vida del gran compositor.

La instalación de este recorrido en la app se mantendrá hasta después de 2020. Para cuando se puedan pisar las calles de esta bella ciudad a orillas del Rin, los responsables de turismo han diseñado un tour en realidad aumentada 3D y con tecnología Overlay en el que, acompañados por un Beethoven virtual de 22 años de edad, se descubren los siete lugares que jugaron un papel fundamental en su vida. Escogidas piezas de piano de músicos internacionales complementarán la riqueza de esta experiencia.

Austria, bienvenidos al “psicoturismo”

Uno de los países pioneros en la desescalada espera a los viajeros españoles con una propuesta cultural: la reapertura del Museo Sigmund Freud de Viena. Ubicado en el número 19 de la Berggasse, reabrirá sus puertas tras catorce meses de remodelación, ampliación y adaptación de sus accesos para personas discapacitadas. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, vivió con su familia durante 47 años en este célebre domicilio, y fue aquí donde se encontraba su famosa consulta hasta que tuvo que exiliarse en 1938 huyendo del régimen nacionalsocialista.

Los objetos expuestos en el museo permiten acercarse a la polifacética obra de Freud e ilustran facetas de su vida y de la de sus familiares. Los visitantes podrán experimentar en el espacio donde surgió el psicoanálisis. El recorrido de la exposición, por ejemplo, es el mismo que realizaban los miembros de la familia y sus visitantes. Los muy interesados en la materia pueden además bucear en la biblioteca del Museo que, con cerca de 40.000 referencias, es la mayor biblioteca especializada en psicoanálisis de Europa.

Croacia, la leyenda de los sementales blancos

El mar Adriático baña la costa de este bello país de Europa Oriental, que en su interior alberga el hogar de los caballos de raza lipizzana, una de las más bellas y antiguas del mundo, con magníficos ejemplares que destacan por su elegancia, su movimiento armónico, su nobleza e inteligencia. En la ciudad de Djakovo se puede visitar la granja State Stud Farm Djakovo, fundada en 1506, lo que la convierte en una de las más antiguas de Europa.

Sus caballos lipizzanos se han criado aquí desde 1806 y actualmente es sede de numerosas competiciones y espectáculos ecuestres y un importante destino turístico, así como el hogar de las yeguas reproductoras y sus potros, que en su tercer año de vida son trasladados a la estación de sementales para someterse a entrenamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial la supervivencia de esta raza, la favorita de la dinastía de los Habsburgo, estuvo seriamente amenazada. El rescate de los lipizzaner o lipizzanos por las tropas estadounidenses se hizo famoso por la película de Disney “La Fuga de los Caballos Blancos” (“Miracle of the White Stallions”). Tras la guerra, la raza lipizzana quedó repartida entre diferentes países como Italia, Austria y la antigua Yugoslavia. En 1986 fue fundada la Asociación Internacional de Criadores de Lipizzanos y hoy en día esta raza está asociada a diferentes naciones. Croacia, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Hungría, Bosnia y Herzegovina y Rumania han presentado una solicitud conjunta a la UNESCO para que la cría y adiestramiento de la raza de caballos lipizzanos sea reconocida y protegida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Flandes prorroga el Año Van Eyck

La región flamenca de Bélgica culmina este año su trilogía de Maestros Flamencos 2018-2020 que ha celebrado en sus ciudades de arte: Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Lovaina y Malinas. El primer año lo protagonizó Pedro Pablo Rubens y el segundo Pieter Briegel El Viejo. Este 2020 estaba reservado a Jan van Eyck, con epicentro de las celebraciones en las ciudades de Gante y Brujas. La Oficina de Turismo de Flandes ha comunicado que el Año Van Eyck se prorroga hasta junio del 2021. Desde su finalización en 1432, millones de viajeros han arribado a Gante para contemplar uno de los retablos más famosos de la historia de la pintura, “La Adoración del Cordero Místico“, obra de los hermanos Jan y Hubert van Eyck.

Sin embargo, durante más de cuatrocientos años no hemos estado contemplando al verdadero Jan Van Eyck sino a capas de pintura superpuestas al auténtico retablo. Ahora, restaurado, vuelve a su casa, a la catedral de San Bavón de Gante. No hay excusa para dejar escapar la oportunidad de admirar esta obra maestra icónica y legendaria, que ha sido también la más robada de la historia.

Reino Unido, el castillo más cinematográfico

En el centro de Escocia, en una curva boscosa donde el Ardoch Burn desemboca en río Teth, se erige uno de los castillos más cinematográficos del mundo, el castillo de Doune.

Esta fortaleza medieval cerca del pueblo de su mismo nombre, en el distrito de Stirling, es uno de los mejor conservados del país y de los más sencillos de visitar. Seguramente por ese motivo ha sido escogido para rodar numerosas películas y series de televisión, como la desternillante “Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores”, de la factoría Monty Python, donde es nada menos que escenario de cuatro castillos que aparecen en el filme: Camelot, el castillo de Guy de Lombard, el Castillo del Pantano, donde sir Lancelot se carga a los asistentes a una boda, y el Castillo Anthrax, residencia de las fogosas damas que quieren una buena azotaina (y mucho más) de sir Galahad. También ha sido escenario de series de éxito mundial como “Juego de Tronos”, donde fue la fortaleza Invernalia de los “Stark”, y “Outlander”, donde hizo las veces del castillo Leoch.

República Checa, castillos y palacios con sangre y misterio

El país centroeuropeo que destila una de las mejores cervezas del mundo propone que nos olvidemos de Praga (solo por un tiempo) y nos adentremos en su asequible geografía para descubrir castillos y palacios llenos de leyendas, magia oscura, espíritus, crímenes, misterio y también plagados de belleza y asombro arquitectónico.

Los aficionados a lo truculento pueden optar por la primera de las dos rutas que ha diseñado la Oficina de Turismo y cuyo nombre ya avisa de lo que espera: la Ruta Roja, con mansiones y fortalezas donde se ha vertido la sangre, tanto azul como roja. Las visitas de la segunda ruta, Misterios de los Castillos y Palacios Checos, está dirigida a viajeros valientes y poco dados a la aprensión y que sientan curiosidad por sucesos inexplicables. Algo así como “La nave del misterio en versión checa”. Ambas rutas siempre deben finalizar con una buena cerveza pilsner.

Suiza, todo el país en La Gran Ruta

El país de los Alpes, con imponentes cuatromiles como el icónico Matterhorn, del queso Gruyére, del chocolate con leche y los relojes de alta precisión se puede recorrer en una variada y espectacular ruta de 1.600 kilómetros que atraviesa todo el país y recorre los grandes atractivos de Suiza.

Perfectamente señalizada en sus itinerarios y atractivos, haciendo gala de la perfección helvética, este inolvidable recorrido cruza cinco puertos de montaña, salva o bordea diecinueve lagos espectaculares y permite visitar doce lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y 45 lugares de máximo interés. La Gran Ruta Suiza es apta para poder hacerla entre los meses de abril a octubre –estará perfecta en el 2021– y se puede recorrer en su totalidad en coche o moto tradicional y también, como novedad, en vehículos eléctricos, ya que se trata de la primera ruta nacional por carretera para vehículos eléctricos del mundo, con más de 300 puntos de recargar repartidos por todo el recorrido. La nueva edición de la revista sobre esta Gran Ruta se puede descargar, totalmente en español, desde aquí.