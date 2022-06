7 paradas para conocer Orán, la sede de los Juegos Mediterráneos 2022

Las 10 ciudades más relajantes del mundo

1. Orlando, Estados Unidos

Si bien es posible que el hogar de algunos de los parques temáticos más grandes del mundo no le parezca inmediatamente un destino relajante, Orlando no solo tenía la mayor concentración de spas de la lista, sino también de estudios de yoga y meditación. Orlando se encuentra en el centro de Florida, por lo que, además de los parques temáticos que todos conocemos, también alberga una serie de lagos y reservas naturales, y no muy lejos de las playas a ambos lados del estado.