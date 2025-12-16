Las 7 Maravillas del Mundo natural que no conoces: no están reconocidas oficialmente, pero son las más espectaculares a nivel mundial
Tan impresionantes y sobrecogedoras, que algunas parecen estar hechas por IA.
Es más que probable que estas siete maravillas del mundo natural te suenen, o incluso que hayas estado en alguna de ellas. Si no, toma nota de sus nombres porque sin duda son la excusa perfecta para emprender uno de esos grandes viajes que todos deberíamos hacer una vez en la vida, al menos.
Lo curioso es que a pesar de su irrefutable valor natural, geológico y biodiverso no están reconocidas de manera oficial como maravillas en ningún sitio (más allá de la lista de Patrimonio de la Humanidad), pero deberían tener su propia categoría. Sería un gran reconocimiento, como el que se hizo en su momento con las otras 7 Maravillas del Mundo Antiguo, de las que seguro sí que has oído hablar (no descubrimos nada nuevo si te decimos que, de todas ellas, la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, es la única que presume de mantenerse todavía en pie) o más recientes, las 7 Maravillas del Mundo Moderno.
Las 7 maravillas naturales que debes conocer
Salar de Uyuni
A esta fantasía también se la conoce como Salar de Tunupa, en el suroeste de Bolivia. Se trata del mayor desierto de sal continuo del mundo, y también el más alto, situado a más de 3.650 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de más de 10.580 kilómetros cuadrados. Y esos son muchos kilómetros. Pensar que hace 40.000 años este desierto era en realidad un lago, sobrecoge.
Wulingyuan
Algo así como un lugar remoto escondido en la bulliciosa y superpoblada China donde la naturaleza parece estar completamente intacta. Lo curioso es que está en la provincia de Hunan, o lo que es lo mismo, en la zona central de la China habitada (muy, muy alejada del Tíbet y las provincias más inhóspitas del país). Su paisaje de miles de columnas de arenisca y cuarcita de más de 200 metros de alto está declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, y fue la inspiración de las montañas flotantes de Avatar. Además de asombroso, el paisaje del Área Escénica de Wulingyuan, en Zhangjiajie, es único en el mundo.
Torres del Paine
En el corazón de la Patagonia chilena se encuentra este paisaje de altas montañas y templos de color azul brillante que parecen aferrarse a los glaciares y a las praderas de color ocre que salpican todo en esta región del mundo. De todos los lugares que esconde el Parque Nacional Torres del Paine, las tres torres de granito son posiblemente los más icónicos, quizá por eso son los que dan nombre al parque.
Socotra
Una pequeña y remota isla en el mar Arábigo, a las puertas del Golfo de Adén, se encuentra este destino que también se conoce localmente como Saqatri. Se trata de la isla yemení de Socotra y si por algo está en esta lista no es por ser la más grande de las seis islas que forman su archipiélago a orillas del Océano Índico. Sino por ser el lugar donde sobreviven los últimos árboles de sangre de dragón, que solo crecen en esta isla.
Cataratas del Iguazú
¿Quién no ha escuchado hablar, o incluso estado en este lugar? Un paraíso de más de 275 saltos de agua que se precipitan por diferentes capas de piedra volcánica en un territorio situado entre Brasil y Argentina. Por algo son las cataratas más grandes y caudalosas del mundo, con una longitud de más de tres kilómetros de saltos, siendo la Garganta del Diablo el más excepcional. Y sí, son Patrimonio de la Humanidad.
Gran Cañón del Colorado
Aunque no hayas estado, lo has visto miles de veces en el cine y publicidad. Y es que el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, es un auténtico espectáculo natural, convertido en escenario de película por derecho propio: un terreno esculpido por la naturaleza desde hace millones de años, formado por capas de arena roja que ocupan una superficie de casi cinco kilómetros cuadrados, con 16 de ancho y más de 1.600 metros de profundidad. La vista panorámica es tan brutal como la bravura de las aguas del río Colorado a su paso por el cañón.
Río Subterráneo de Puerto Princesa
No es solo un Parque Natural más declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es un paisaje kárstico en el que fluye el río navegable más largo del mundo. Está e la isla de Palawan, en Filipinas, y su ecosistema forma, además, una de las selvas más importantes de Asia.
