Las 7 Maravillas del Mundo natural que no conoces: no están reconocidas oficialmente, pero son las más espectaculares a nivel mundial

Algo así como un lugar remoto escondido en la bulliciosa y superpoblada China donde la naturaleza parece estar completamente intacta. Lo curioso es que está en la provincia de Hunan, o lo que es lo mismo, en la zona central de la China habitada (muy, muy alejada del Tíbet y las provincias más inhóspitas del país). Su paisaje de miles de columnas de arenisca y cuarcita de más de 200 metros de alto está declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, y fue la inspiración de las montañas flotantes de Avatar. Además de asombroso, el paisaje del Área Escénica de Wulingyuan, en Zhangjiajie, es único en el mundo.