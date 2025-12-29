Las 7 Maravillas del Mundo que deberías visitar en 2026: no están reconocidas oficialmente, pero son los lugares más imponentes del mundo

Este conjunto monumental se encuentra en el sur de India, y son las ruinas de lo que algún día fue conocida como la “Ciudad de la Victoria” (o Imperio Vijayanagara). En él encontrarás los restos de más o menos 1.000 templos y podrás visitar el Centro Sagrado, con lugares como el Templo de Virupaksha o los ghats del río, donde los locales van a hacer ofrendas a los dioses; o el Centro Real, con el Sendero de Kampa Bhupa o la Cueva Sagrada de Sugreeva.