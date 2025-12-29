Las 7 Maravillas del Mundo que deberías visitar en 2026: no están reconocidas oficialmente, pero son los lugares más imponentes del mundo
Joyas que no puedes perderte y que, sin duda, debes visitar al menos una vez en la vida.
Lugares como el Coliseo Romano en Roma, Petra en Jordania o la Gran Muralla China forman parte de la lista de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, la cual está formada por lugares realmente impresionantes. Sin embargo, hay muchos otros que, pese a no estar reconocidos por ninguna lista, son también maravillosos.
El mundo está lleno de verdaderas joyas que debes visitar al menos una vez en la vida, y muchas veces no se les da el reconocimiento que merecen. En concreto, hay 7 lugares que, si bien no aparecen en la lista de las Maravillas del Mundo, poseen una belleza capaz de dejar boquiabierto a todo aquel que se les acerque.
7 sitios maravillosos que no puedes perderte el próximo año
Con el 2026 a la vuelta de la esquina, es el momento de comenzar a organizar los viajes para los próximos meses. Si no sabes cuál es el destino perfecto, no te preocupes, nosotros te traemos los mejores sitios para conocer el próximo año. Son los más imponentes del mundo y, sin duda, debes conocerlos al menos en una ocasión.
Lalibela
Esta ciudad sagrada se encuentra en Etiopía, y es un centro de peregrinación para la Iglesia Ortodoxa Etíope que cuenta con 11 iglesias excavadas en roca, entre las cuales se encuentran la Iglesia Medhani Alem, que es la iglesia cavada en piedra más grande del mundo y que cuenta con 11 metros de alto, o la Iglesia Biet Ghiorgis, la más famosa del lugar y un homenaje a San Jorge, un soldado romano que se dice que mató a un dragón.
Bagan
Es la antigua capital de Myanmar y tiene más de 2.000 templos y pagodas budistas. Se divide en Old Bagan, New Bagan y Nyaung-U, que corresponden con la zona arqueológica, la moderna y la más accesible al aeropuerto y cercana a la vida local. Además, si aparte de ser un amante de la historia te gustan las buenas vistas, Bagan es el destino perfecto ya que ofrece la posibilidad de subir en globo a ver el amanecer desde el cielo.
Hampi
Este conjunto monumental se encuentra en el sur de India, y son las ruinas de lo que algún día fue conocida como la “Ciudad de la Victoria” (o Imperio Vijayanagara). En él encontrarás los restos de más o menos 1.000 templos y podrás visitar el Centro Sagrado, con lugares como el Templo de Virupaksha o los ghats del río, donde los locales van a hacer ofrendas a los dioses; o el Centro Real, con el Sendero de Kampa Bhupa o la Cueva Sagrada de Sugreeva.
Leptis Magna
Esta ciudad se encuentra en Libia, y fue la perla romana por excelencia del norte de África. En ella encontrarás ruinas de foros, templos o termas, y es sin duda un lugar perfecto para los amantes de la historia. Entre sus principales reclamos está el Foro Severo, el Arco de Septimio Severo o los Baños de la Caza. Es uno de los mejores ejemplos de la influencia romana fuera de Europa.
Meroe
Fue la capital del Reino de Kush en Sudán y es conocida por sus más de 100 pirámides. Aunque son más pequeñas que las de Egipto, son igual de impresionantes y es imposible apartar la vista de ellas. Además, Meroe fue una ciudad con una cultura única, donde veneraban a los dioses nubios e incluso tuvieron una lengua que aún no ha sido descifrada: la meroítica. Si te interesa conocer cómo eran las antiguas civilizaciones del mundo, Meroe es tu destino.
Calakmul
Este recinto arqueológico mexicano es perfecto para quien le interese conocer más sobre la cultura de los mayas, y si lo recorres podrás ver sitios como la Gran Acrópolis, la Gran Plaza o las más de 120 Estelas de Calakmul. Además, se encuentra en medio de la selva, por lo que la naturaleza de su alrededor es realmente impresionante.
Persépolis
Es la antigua capital ceremonial del Imperio Persa Aqueménida de Irán y en ella encontrarás lugares como la Gran Escalera, la Puerta de las Naciones o el Palacio de Apadana. Aunque se encuentra en ruinas, si lo visitas entenderás por qué era el sitio elegido para realizar las ceremonias del lugar: su belleza es majestuosa.
