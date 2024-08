7 lugares que debes conocer para decir que has recorrido Reino Unido

No se puede decir que uno conoce Reino Unido si no ha pisado Londres. Eso es así y, para ponerle remedio, es nuestra primera parada técnica. Esta urbe a orillas del Támesis es caótica, inabarcable... pero profundamente placentera. Son tantos los sitios que uno lleva apuntados en la lista de imprescindibles que siempre le acabará faltando tiempo. Para ponerle remedio, se pueden seguir algunos consejos para no pecar de turista primerizo y, además, llevar un itinerario ya establecido.