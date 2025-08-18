7 imprescindibles para decir que conoces Savona, la ciudad con mayor calidad de vida de Italia
En la Riviera italiana, entre el mar y las montañas, descubrimos esta urbe de 62.000 habitantes que puede presumir de tener un ritmo de vida envidiable. Hoy la paseamos para descubrir los 7 lugares que no te puedes perder.
Italia tiene muchas caras, pero Savona, ciudad portuaria en la región de Liguria cercana a Génova, ha conseguido consolidarse como una de las urbes con mayor calidad de vida del país. Aquí se dan cita historia medieval, una profunda tradición marinera, una pintoresca vida cultural y rincones naturales en los que relajarse con unas vistas de infarto.
En Savona el viajero no encontrará turismo de masas (solo la ciudad parece algo abarrotada las pocas horas que atracan los cruceros en su puerto), sino un ritmo pausado que le permitirá descubrir 7 lugares con encanto para poder decir que realmente conoce Savona.
Fortaleza del Priamar
La fortaleza del Priamar domina la ciudad desde una colina que se asoma directamente al mar. Construida por los genoveses en el siglo XVI, esta fortaleza encierra siglos de historia, desde las ruinas romanas hasta su uso como prisión y, actualmente, como centro cultural. El explorador podrá recorrer sus murallas (que nada tienen que envidiar a estas murallas españolas) y disfrutar de una de las mejores vistas de toda la Riviera. Dentro, diversos restos arqueológicos y espacios para exposiciones conectan el arte y la historia.
Capilla Sixtina... sí, también en Savona
Savona también tiene su propia Capilla Sixtina, y no es una imitación. Fue mandada construir en el siglo XV por el papa Sixto IV, natural de la ciudad, como mausoleo para su familia. Adyacente a la catedral de la Asunción, esta joya del Renacimiento italiano sorprende por su elegancia. Infinitamente menos conocida que su homónima en Roma, ofrece una experiencia sin multitudes y por solo 3 €. Sus frescos, su arquitectura y su historia la convierten en parada imprescindible para viajeros en general y para los amantes del arte en particular.
Centro histórico: Via Paleocapa y alma medieval
Pasear por el centro histórico de Savona es hacerlo por calles estrechas, casas con persianas de madera y plazas pequeñas. Una de las arterias más importantes es la via Paleocapa, un encantador bulevar porticado, donde se mezclan tiendas de souvenirs, cafeterías y edificios históricos.
Además de la via Paleocapa, el explorador no debería perderse las callejuelas medievales del casco antiguo (caruggi), la via Pia, y la torre del Brandale, una de las torres medievales más antiguas de la ciudad, puesto que data del siglo XII.
El puerto: entre cruceros y barcas pesqueras
Al puerto di Savona llegan cruceros de todo el Mediterráneo, pero también es el lugar en el que cada mañana amarran los pescadores locales con pescado fresco. En el área de la dársena, hay bares, restaurantes y un paseo marítimo donde poder disfrutar de la cocina ligur con vistas a los veleros y a los barcos.
Torre Leon Pancaldo
En la entrada del puerto da la bienvenida a Savona la torre Leon Pancaldo, otro de los símbolos de la ciudad. Esta torre medieval, a la que también se conoce como torre della Quarda, fue construida en el siglo XIV y debe su nombre a un navegante italiano que participó en la primera vuelta al mundo con Magallanes.
Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia
A poco más de 5 kilómetros del centro, en el conocido como valle de Letimbro, se encuentra el santuario di Nostra Signora della Misericordia, un lugar construido tras la aparición de la Virgen a un campesino en 1536 y que constituye uno de los centros de peregrinación más importantes de Liguria. El santuario combina arquitectura renacentista y barroca y alberga obras de arte sacro e interesantes frescos.
Naturaleza y senderos: la reserva natural dell’Adelasia
Y, para finalizar este recorrido por los 7 lugares imprescindibles para decir que conoces Savona, debemos acercarnos hasta la reserva natural dell’Adelasia, un área protegida de gran valor ecológico donde se puede hacer senderismo, ciclismo o simplemente respirar aire puro entre árboles centenarios.
En definitiva, Savona enamora al viajero gracias a su autenticidad, su belleza discreta y, sobre todo, su calidad de vida. Vamos, que lo más normal después de visitarla, es que, durante algún tiempo, te ronde por la cabeza que quedarte a vivir en este paraíso situado en una de las regiones más pequeñas de Italia.
Síguele la pista
Lo último