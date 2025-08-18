7 imprescindibles para decir que conoces Savona, la ciudad con mayor calidad de vida de Italia

Savona también tiene su propia Capilla Sixtina, y no es una imitación. Fue mandada construir en el siglo XV por el papa Sixto IV, natural de la ciudad, como mausoleo para su familia. Adyacente a la catedral de la Asunción, esta joya del Renacimiento italiano sorprende por su elegancia. Infinitamente menos conocida que su homónima en Roma, ofrece una experiencia sin multitudes y por solo 3 €. Sus frescos, su arquitectura y su historia la convierten en parada imprescindible para viajeros en general y para los amantes del arte en particular.