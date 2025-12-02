7 imprescindibles de Luxemburgo, el único Gran Ducado que queda en el mundo

La estratégica ubicación de Luxemburgo, entre Alemania, Francia y Bélgica, lo convirtió en uno de los lugares más importantes del continente europeo desde el siglo XVI y también en uno de los más fortificados. Prueba de ello son, por ejemplo, las casamatas del Bock y del Pétrusse, ambas en la capital del país homónimo que, aunque han tenido diversos usos a lo largo de la historia, actuaron como refugios durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y hoy pueden visitarse.