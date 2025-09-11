Budapest en 7 imprescindibles: lugares perfectos para conocer la Perla del Danubio

Aunque la reunificación de los tres asentamientos Buda, Óbuda y Pest se materializó en 1873, el Puente de las Cadenas, finalizado en 1849, ya simbolizó la unión entre las dos orillas del Danubio. El desarrollo de Budapest como metrópolis moderna contó con otro símbolo, la avenida Andrássy, que en 2002 fue añadida a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que ya había incorporado a la ciudad, a las orillas del Danubio y al barrio del castillo de Buda en 1987. Buda se presenta hoy como la zona más exclusiva, la que alberga el barrio del castillo, la Biblioteca y la Galería nacionales mientras Pest es refugio de los restaurantes más importantes, la Ópera, la Academia de Música Franz Liszt, la Basílica de San Esteban...